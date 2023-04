La importancia del español

Me siento tan orgullosa de ser española que no quepo en mí de gozo. Cuantos más países conozco, más me gusta España, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía única, todo lo que sabe y huele a este hermoso y gran país. No entiendo que haya personas que apostaten de su condición de españoles. Salvo López Obrador, el presidente de México que todo el santo día anda a vueltas con el mantra de la conquista de España y el papel de los conquistadores, siempre en negativo, en todo el mundo se nos respeta y me atrevería a decir que incluso se nos quiere.

Hasta nuestras Fuerzas Armadas van dejando huella en cuantas misiones de paz intervienen. Valorados por Ejércitos como el estadounidense y queridos a más no poder por las poblaciones donde prestan su servicio. Y nuestra UME, siempre solidaria con otros países que les aplauden y les admiran frente a la abulia que aquí se les demuestra. Y nuestro idioma que todo el mundo se presta a aprender. Hablan del inglés de Shakespeare y del chino mandarín de Confucio pero, ¡ojo con el español de Cervantes! Un estudio reciente del Washington Post revela que de los más de siete mil idiomas que se calcula existen en el mundo, el español es el único que está presente y se practica de manera activa en los seis continentes De entrada, para quienes apostatan y protestan de nuestro idioma decir que el español es la única lengua que se habla en los seis continentes. Un estudio reciente del Washington Post revela que de los más de siete mil idiomas que se calcula existen en el mundo, el español es el único que está presente y se practica de manera activa en los seis continentes. La presencia del español es importante en Europa y en América. Pero también en África, Asia, Oceanía e incluso la Antártida, concretamente en Fortin, Sargento Cabral, localidad argentina y Villa Las Estrellas que pertenece a Chile. Además de en Ceuta y Melilla, en el continente africano el español se habla en Guinea Ecuatorial y en el Sahara Occidental. En Asia también se practica aunque ya no es tan común escucharlo, en Israel y Filipinas, si bien es verdad que son los más jóvenes quienes quieren estudiar nuestro idioma y rescatarlo del pasado. El español está lleno de curiosidades. Se dice que, junto al japonés, el español es la lengua más rápida de pronunciar. Esto se debe al número de sílabas que se pronuncian por cada segundo. Y más, porque se espera que para 2050, Estados Unidos sea el país donde más se hablará el español. No cabe duda que el español es un idioma rico en palabras, lo cierto es que tan solo están registradas 88.000, como cuenta la RAE. Un número que no sería pequeño si el inglés no contara con más de 350.000. Así y todo, ¡viva el español!