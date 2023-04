Se aproximan las elecciones municipales

El domingo, 28 de mayo, se celebrarán en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León, elecciones municipales.

Ahora es el momento para que los zamoranos comiencen a exigir a los aspirantes a ocupar cargos municipales, esto es, a los próximos regidores municipales y representantes autonómicos, un compromiso serio y auténtico con su pueblo o ciudad y con la provincia, comprometiéndose a cumplir el programa que van a predicar.

Es público y notorio que, nuestra querida provincia de Zamora, según podemos leer en la prensa diaria, mucho me temo, va a quedar excluida del Corredor Atlántico y, la reapertura del Tren Ruta de la Plata, va a quedar aparcado para siempre.

Pregunto al Gobierno, por qué motivos Zamora, puede quedar excluida del Corredor Atlántico.

En varios artículos, publicados en La Opinión-El Correo de Zamora, he expuesto, con meridiana claridad, las mil y una razones por las cuales Zamora y Benavente no pueden quedar excluidas de conexión con el Corredor Atlántico, porque ello supone un aislamiento definitivo del desarrollo industrial y económico.

Creo que, los aspirantes a regidores municipales tienen mucho que exigir a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la nación, del signo que sean, para la provincia de Zamora.

Nuestra provincia de Zamora está en una situación agonizante, de emergencia social.

Señores políticos tomen medidas ya, necesitamos realidades concretas, las promesas y las buenas palabras no sirven para nada, si no se materializan en hechos concretos. Obras son amores y no buenas razones, decimos por estos pagos.

La provincia de Zamora y Benavente, en particular, por su excelente ubicación geográfica y punto logístico de capital importancia, no pueden quedar excluidas de Corredor Atlántico y nada se está diciendo de la reapertura del Tren Vía de la Plata. Temas que los servidores públicos no pueden omitir.

Hay un tema, sobre el que hemos de llamar la atención, cual es el referente a la asistencia sanitaria en el mundo rural, que merece especial interés y que los aspirantes al servicio público deben tomar buena nota y ponerse manos a la obra, sin ningún tipo de demora.

El mundo rural, no puede permanecer más tiempo, en el estado de olvido en el que se encuentra.

Díganme qué están haciendo para impedir que los jóvenes abandonen el mudo rural y medidas para atraer y asentar población?

Las palabras no sirven para nada, han de concretar realidades y esas realidades no se ven, tomen buena nota, por favor. Menos burocracia y más facilidades.

En varias ocasiones, he pedido cumplida respuesta, a peticiones básicas, elementales, tales como la reparación del Camino Agrícola de Valdescorriel a Villalpando, el dragado del reguero de Valdescorriel que finaliza en la margen izquierda del río Cea, sobre el cierre de oficinas bancarias en los pueblos, sobre la asistencia sanitaria en el mundo rural, y sobre un largo etc..., de peticiones básicas y justas que, desgraciadamente, no han merecido contestación.

Si quieren refrescar la memoria, echen mano de la hemeroteca de La Opinión-El Correo de Zamora, y comprobarán que no son de ahora, pero todo sigue igual, como dice la letra de la canción del grupo Los Secretos, "El tiempo pasa y todo sigue igual".

Aún estoy esperando respuesta, de los representantes competentes, sobre mis elementales y justas peticiones llevadas a cabo con sumo respeto, consideración, educación y en estricto ánimo de defensa de los intereses de los zamoranos y de nuestra provincia y que verdaderamente lo necesita.

Animo a mis paisanos zamoranos, sean exigentes y reclamen sus derechos que como ciudadanos les corresponden, pues, recordarán el refrán " El que no llora, no mama".

Ya pasaron los tiempos de la resignación secular y el conformismo, hemos de insistir y reclamar lo que nos corresponde, porque al paso que va la burra, permítaseme la expresión, quedamos en el olvido y ello no lo podemos permitir.

Aplaudo las palabras del presidente de la Diputación de Zamora: "los representantes públicos tenemos que hacer municipalismo reivindicando nuestra provincia, sin mirar hacia otro lado" y añadía que "huyo del pesimismo, Zamora tiene muchas oportunidades de desarrollo y creo plenamente en sus fortalezas".

Adelante y luchemos todos los zamoranos unidos, por una provincia próspera, donde al mundo rural se le dé la categoría que se merece, dotándole de las infraestructuras y de los servicios que le corresponden.

Pedro Bécares de Lera