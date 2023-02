Faltan medicamentos

Hay gripe, hay bronquiolitis, catarros, trancazos monumentales, algo de covid y las farmacias españolas empiezan a sufrir un importante desabastecimiento. Hablo en general. Ignoro cómo están las de Zamora. El otro día un farmacéutico amigo me comentó que le está costando lo suyo encontrar ciertos medicamentos porque no hay. Sin alarmar, tampoco podemos hurtar la verdad a la población. Es cierto que las farmacias nunca habían tenido un desabastecimiento de fármacos tan grande desde hacía años.

En total 671 medicamentos escasean en estos momentos en las farmacias españolas. Por si alguien lo pone en duda, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publica en su página web el listado de fármacos que tienen problema de suministro, es decir, las unidades disponibles son muy inferiores a la demanda, sobre todo en estos tiempos de frío incluso intenso, que lleva aparejadas toses, fiebres y resfríos de todos los calibres.

Hace años que no se veía una lista tan larga. Es verdad que escasean los fármacos de todo tipo pero no es menos cierto que preocupan los de uso común porque son la mayoría. Desde jarabes para la tos hasta antibióticos como la amoxicilina en presentaciones infantiles, aspirinas, pastillas para la garganta, ni siquiera las conocidas Strepsils, gotas para los oídos, los ojos y así sucesivamente.

Este desabastecimiento empieza a ser preocupante. Es verdad que existe la opción de recurrir a fármacos genéricos, pero los farmacéuticos alertan que faltan hasta el 40% de las fórmulas para las infecciones respiratorias. Aunque no me consuela, este problema no solo ocurre en España ya que en otros países de Europa como Alemania están en la misma situación. Las causas de tan preocupante desabastecimiento son diversas. Entre otras muchas, los problemas de fabricación, el aumento de la demanda o la falta de suministro del principio activo para su producción. Cómo se ha llegado a esta situación, pues, mire, no lo sé. Hay que preguntar a las farmacéuticas. Lo que sí sé, es que no ha habido previsión.

Que algo así suceda en Europa da que pensar. Es que por no haber ni hay Valium ni fármacos específicos para ciertos tipos de cáncer y eso es lo más preocupante. No se pueden abandonar así como así ciertos tratamientos en los que incluso puede irle la vida al paciente. Pero, claro, de donde no hay no se puede sacar. Porque si hay y no se hace lo indecible para acabar con el problema es como para que rueden cabezas y se pongan multas millonarias.

Faltan medicamentos, tener en casa los de uso común en esta época del año es tener un tesoro de valor incalculable.