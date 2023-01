Aborto sí o aborto no

Esta es la pregunta que solo se puede hacer la mujer embarazada debido a sus condiciones, económicas, familiares, religiosas o por cualquier otro motivo y por supuesto en los casos de violación, maltrato o condiciones peligrosas para su propia vida. Es la única que puede decidir qué hace con lo que lleva en el vientre, es la dueña de su cuerpo y nadie más. Como yo si me quiero operar de algún órgano de mi cuerpo.

Es lo de siempre. 50 años con lo mismo. ¿Qué no han entendido? Que un derecho no obliga a nadie, sino que ampara las condiciones en las que se realiza. Ninguna mujer ha de morir por estas bestias. Estos son los puntos básicos de las libertades individuales y o se respetan las libertades individuales o ya se puede invocar a ellas al no ser creíbles. Y divorcio, aborto, eutanasia, LGTBI tratan de libertades individuales que el PP recurrió o que tiene recurridas en el TC. Luego eso sí bien que se aprovechan de ellas. Medidas provida les llaman, a lo que es una coacción pura y dura.

En CyL ya tienen recortados derechos y libertades en el tema del aborto pues solo hay dos hospitales en toda la comunidad donde se pueda abortar, cuando lo lógico sería que por lo menos hubiera uno por provincia. Pero estos retrógrados solo buscan despojar de derechos a los ciudadanos, más vale que se preocuparan por la sanidad española que la tenemos por los suelos y más en esa comunidad con recortes y salarios ridículos para el personal sanitario, y dejarse de hacer propuestas fascistas.

Respecto a la obligación de hacerse a las mujeres embarazadas ecografías en 4K, yo les recomendaría que prueben García Gallardo y el presidente Mañueco, haciéndose ellos mismos una para ver queétal tienen la cabeza. El tal Gallardo ¿quién cree que es? A estos mindundis clasistas y misóginos hay que pararles los pies con el clamor popular, pero sobre todo, con la ley. Esta gente se cree que están por encima de las leyes y que pueden cambiar o recortar los derechos que nos hemos dado entre todos después de no tener ninguno.

Por otro lado le diría al ínclito García Gallardo que se lea el Código Penal, antes de sacar decretos y disposiciones que atentan contra la libertad, en este caso contra las mujeres y lo dice el Artículo 172 quater del Código Penal: Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión.

Me parece perfecto que el Gobierno enviase un requerimiento avisando a la Junta de que estas medidas pueden traer consecuencias para CyL No se debe permitir que un Gobierno autonómico legisle para retroceder en derechos. Como es el derecho a abortar, si se cumple la ley y la libertad de la mujer nunca se debe cercenar. Ya les vale a las ultraderechas, intentar llevarnos a época pasadas donde ni se legislaba ni había libertad para las mujeres.

Hay que dar un manotazo en la mesa para acabar con las tonterías del gallito y el gallina y lo que subyace en estos partidos machistas y rancios. Hala, ahora, Gallardo, Mañueco y, de paso el “moderado” Feijoo, dad la cara. Y los futuros votantes, ya sabéis, lo tenemos claro, o vamos adelante o vamos hacia atrás. Recodadlo en las urnas y menos quedarse en casa. Nos jugamos mucho y somos responsables de lo que luego ocurre. Esto es lo que trae votar a ciegas. Pues votemos en las próximas PP-Vox, y pronto estarán nuestros hijos y nietos rezando el rosario en clase.

Faustino Gómez Pérez