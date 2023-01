¿Qué es la ley del solo sí es sí?

Que me lo expliquen, por Dios que me lo expliquen de forma que yo pueda entenderlo, porque no soy capaz de hacerlo. Esa ley del “Solo sí es si” no entiendo en qué puede beneficiar a todas esas mujeres que fueron agredidas, violadas o asesinadas, y cómo se puede explicar que se reduzcan las condenas a los hombres porque en algunos casos no ha habido agresión física al violarlas. Está demostrado que en la mayoría de los casos vuelven a delinquir.

Qué beneficio puede tener la mujer agredida y violada en la provincia de Zamora al salir su violador después de amenazarla de muerte cuando cumpliera su condena y que tiene que irse del lugar donde vivía por miedo a que cumpla su amenaza, o la mujer agredida en la carretera de Villalpando a Villamayor de Campos. Me pregunto qué pensarán sus familiares al encontrar a su agresor por la calle. Qué beneficio puede tener la rebaja de sus condenas para esas mujeres, para esas y el resto de mujeres a las que dice la Sra. Irene Montero que protege esta ley. Alguien puede creer que volver a ver la cara de esos agresores, volver a recordar los hechos puede aportar algún beneficio. No creo que aporte ningún beneficio para nadie. Yo no soy capaz de entender esta ley, será que no sé nada de leyes, pero sí comprendo el dolor de las víctimas. De verdad que no la entiendo, y cada día es un goteo incesante de excarcelados, y me pregunto si tan poco vale la seguridad y la vida de las personas. No lo entiendo, que alguien me lo explique. Dolores Caramazana Caramazana