Marta Peñate dice adiós a las redes sociales, o al menos lo hace temporalmente. La tertuliana televisiva, que se dio a conocer por su paso por La Isla de las Tentaciones, acaba de anunciar en su cuenta de Instagram que, por el momento, se despide después de que "Instagram le haya cerrado temporalmente la cuenta".

Esta revelación ha venido acompañada de un movimiento en su cuenta de Instagram que ha llamado la atención de sus seguidores, puesto que ha publicado un total de ocho fotografías totalmente negras, dispuestas de tal manera que en el centro ha quedado visible un mensaje: "Cuenta bloqueada por contenido demasiado picante".

Movimiento común

Este extraño movimiento podría formar parte de una estrategia de marketing o, como apuntan algunos seguidores, "es por la prueba de ovulacion dio positivo y está embarazada y quiere darnos la sorpresa". Otros incluso han ido más lejos y se han percatado de que se trata de un movimiento común entre influencers: "Vale, es mentira, nose que quieren publicitar pero hay más influencer diciendo exactamente lo mismo en sus cuentas".

Es más, hay algunos seguidores que ya han hecho averiguaciones en torno a qué se trata este fenómeno publicitario y es nada más y nada menos que una marca de pintalabios. No obstante, también hay quien señala que se trata de un adelanto promocional de 'Los vecino de al lado', el nuevo reality de Telecinco.

Por su parte, Peñate ha dado una explicación a través de sus historias de Instagram: "Me acaba de llegar un mensaje que dice que me acaban de bloquear la cuenta por contenido picante. Lo peor de eso es que por culpa de ese contenido picante no puedo entrar en la cuenta hasta mañana. Hasta entonces, os quiero".