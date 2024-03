El "no embarazo" de Marta Peñate y Tony Spina, ¿la deja por eso?

Marta Peñate y Tony Spina están viviendo un verdadero suplicio por conseguir quedarse embarazados y tener un hijo en común. La colaboradora de televisión utiliza sus redes sociales para mantener al día a sus seguidores de su tratamiento para tener un niño y ha tenido a todos al tanto de la esperadísima transferencia embrionaria a la que se ha sometido. Sin embargo, aunque Marta Peñate llora, ríe y se cabrea en directo, Tony Spina está siempre en un segundo plano en forma de apoyo para Marta.

Los dos han decidido invertir su tiempo y dinero en su mayor deseo en la vida: ser padres. Sin embargo, la última transferencia embrionaria tampoco funcionó. Lejos de derrumbarse, Peñate se mostró en público "muy fuerte para seguir con esta lucha".

Publicación de Marta Peñate. / Instagram Marta Peñate

¿El fin de la relación?

Cuando el último "no estás embarazada" llegó a sus vidas, a Marta le sobrevino un huracán de sentimientos hasta el punto de pensar que iban a dejar la relación. Pero, ¿cómo reaccionó Toni Spina?

Ella cuenta que "me siento a veces una carga porque no consigo convertirle en padre" pero Spina lo tiene claro: "Ella es mi familia y no necesito a nadie más que a ti, si tenemos hijos, bien... si no, no me importa porque soy feliz contigo y no necesito más". Esas palabras le han servido a Peñate para tomar aire y seguir adelante.