El calvario de Marta Peñate debido a no quedarse embarazada

La personalidad televisiva reveló la reacción de su pareja al enterarse de que no había concebido un hijo y compartió esta experiencia con sus seguidores. Marta Peñate ha estado intentando quedar embarazada durante un largo periodo. Para ella y Tony Spina, la idea de ampliar la familia es un anhelo, aunque hasta ahora no se ha materializado. Después de someterse a una transferencia de embrión en busca de su sueño de ser madre, Marta anunció en sus redes sociales que no había logrado el embarazo.

"Todos éramos conscientes de que había un 50% de probabilidad de que no tuviera éxito en el primer intento", declaró Marta Peñate al hacer público el resultado de las pruebas. Tras recibir la noticia de que no estaba embarazada, decidió apartar el tema por su bienestar emocional y evitar hablar más al respecto. Sin embargo, ante la avalancha de mensajes preguntando por su situación, optó por compartir un comunicado en sus redes sociales.

En cuanto a la reacción de su pareja, Marta Peñate decidió compartir cómo se sintió y qué pasos planea tomar. "Recibo tantos mensajes al día sobre este tema que voy a compartir cosas con vosotros", comenzó diciendo en un texto que publicó en sus historias de Instagram bajo el título "Tema fertilidad". Informó que está próxima a someterse a una biopsia y que entonces podrá ofrecer más detalles.

Además, quiso dirigirse a todas las mujeres que atraviesan una situación similar a la suya, aconsejándoles que tengan paciencia. "No se desesperen porque enfrentarán momentos difíciles, en los que tendrán deseos de llorar por la desesperación y los nervios", expresó Marta Peñate antes de compartir la reacción de Tony Spina. Al conocer la noticia de que no estaba embarazada, Marta sintió que era "una carga", incluso llegó a preguntarse si su novio querría seguir con la relación al no poder cumplir el sueño de tener hijos.

Sin embargo, Tony Spina le demostró que lo importante era estar juntos y que si no podían ampliar la familia, no afectaría su relación. "Tú eres mi familia y no necesito a nadie más que a ti. Si tenemos hijos, genial, si no los tenemos, no me importa porque soy feliz contigo. No necesito nada más", escribió Marta Peñate sobre las palabras de su novio. Con estas palabras, quiso aconsejar a las mujeres que pasan por una situación similar que no sean demasiado duras consigo mismas y que no se destruyan con sus pensamientos.