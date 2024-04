A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Influencers formada por Alba Paul y la conocida Dulceida contaban la noticia de sus vidas: Las dos iban a ser madres. La pareja espera a su primer hijo en común y lo fotografiaron junto a las fotos de la ecografía de su embarazo con este mensaje. "Tus mamis te esperan con muchas ganas", relataban.

Como no podían imaginar sus redes se llenaron de comentarios de amigos y seguidores dando la enhorabuena a la pareja por su primer embarazo junto. Aunque estaba claro que no serían los únicos comentarios que la pareja recibiría. Muchos de ellos eran machistas y atacaban de forma lamentable a la pareja porque no existía la supuesta figura paterna, de allí que la catalana tuviera que salir a defenderse.

Estas fueron las palabras de Dulceida

"Esta semana la burbuja ha explotado y nos hemos expuesto a la realidad más cruda, esa que no queremos ver. Dónde la misoginia y la lesbofobia son un hecho común en una gran parte de la sociedad. Dónde algunas personas, desde su más profunda ignorancia, se atreven a realizar opiniones cargadas de desprecio con preguntas absurdas de las que conocen perfectamente su respuesta. Porque queridos señores, un donante de semen no es un padre, por muchas veces que lo queráis preguntar."

De este modo, la influencer ha criticado la presión social a la que ambas están sometidas por amarse y querer formar una familia

''Queridos señores, un donante de semen no es un padre, por muchas veces que lo queráis preguntar. Y porque nosotras estamos en nuestra plena libertad de tener hijos con nuestros cuerpos, unos hijos que van a tener DOS MADRES, sí (...) "Vuestro mundo es una mierda y está lleno de odio, el nuestro no", añadía.