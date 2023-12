Los seguidores de Dulceida están preocupados por el estado de salud de la influencer, sobre todo después de una publicación que ha hecho en sus redes sociales donde se la ve con los ojos hinchados: "He vomitado bastante".

Y es que lo que parecían ser unas vacaciones idílicas para la influencer y su novia, no han comenzado con demasiado buen pie. La propia Dulceida cuenta que ha tenido una reacción alérgica que le ha afectado a los ojos, pero que también le ha provocado granitos y picor. Pero no contenta con eso, también le ha afectado al estómago, ya que explica que "he vomitado bastante y tengo muy mal cuerpo".

Al día siguiente, la influencer pareció levantarse con mejor cuerpo. Y de hecho, muestra un bol con arroz hervido, "que me ha hecho mi mujer", y señala que, al menos, "ya me entra la comida".

Destacada influencer

Aida Domènech Pascual, nacida el 23 de octubre de 1989 en Montgat, ha consolidado su posición como una destacada influencer y referente en el ámbito de la moda y las redes sociales en España, adoptando el seudónimo de Dulceida.

Su incursión en el mundo de la moda se inició a través de su blog homónimo. Inicialmente concebido como una afición, este espacio evolucionó con el tiempo, convirtiéndose en una plataforma donde Aida compartía su apasionado interés por la moda. En él exhibía prendas y accesorios de diversas marcas, entrelazando este escaparate virtual con momentos íntimos de su vida. Paralelamente, expandió su presencia mediante diversas plataformas de redes sociales.

El punto álgido de su reconocimiento llegó en 2014, cuando fue galardonada con el premio al Mejor Blog de Moda en la Semana de la Moda de Berlín.

El verano de 2016 marcó un hito con la organización del evento DulceWeekend, un festival de moda que tomó lugar en la histórica fábrica de Cervezas Estrella Damm. Durante este acontecimiento, Aida puso a la venta prendas previamente usadas, tanto propias como de otras marcas, acompañado de conciertos de DJ's, incluyendo una actuación de Carlos Sadness. Ese mismo año, dio un paso en otra dirección creativa al lanzar su primer libro, "Dulceida: Guía de Estilo", publicado por Libros Cúpula. El libro recopilaba fotografías de sus viajes y de su vida en la ciudad, presentando distintos "looks" y compartiendo reflexiones sobre el amor, la amistad y los viajes.

En 2017, diversificó su presencia en el mercado lanzando su propia línea de perfume, "Mucho Amor by Dulceida", disponible en perfumerías Druni y a través de su portal, DulceidaShop.

El comienzo de 2018 marcó un hito importante cuando desfiló por primera vez en la 080 Barcelona Fashion, representando al diseñador de alta costura Ze García.

En 2022, fue seleccionada como la pregonera del Orgullo de Barcelona, un honor de gran relevancia.

En lo personal, Aida ha compartido abiertamente su vida amorosa en las redes sociales. En 2015, hizo pública su bisexualidad y presentó a su pareja de aquel momento. En 2016, celebró su matrimonio con Alba Paul Ferrer.

Durante el verano de 2023, surgieron rumores acerca de una relación con la artista Miriâm García, integrante de Crystal Fighters, dados a conocer a través de publicaciones compartidas en sus perfiles de Instagram y en historias. Sin embargo, posteriormente, Aida retomó su relación con Alba Paul Ferrer.