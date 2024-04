Una de las relaciones del panorama televisivo que parecía estar más consolidada esa era formada por Almudena Cid y Christian Gálvez.

Tras conocerse en el plató de Pasapalabra cuando el popular concurso se emitía en Telecinco y el de Móstoles estaba al frente como presentador, la exgimnasta y el comunicador iniciaron una relación que acabó en una boda de película y con muchos focos puestos en ella. Una ceremonia que ahora la escritora y actriz ha recuperado para contar alguno de los detalles de ese día tan especial en el que Camela y un camión de churros acabaron como protagonistas del enlace.

Momentazo

A pesar de su separación después de 11 años de matrimonio con Christian Gálvez, para Almudena Cid el día de su boda fue uno de los más importantes en su vida. La exgimnasta ha recordado uno de los momentos más divertidos de ese día, con el grupo Camela como protagonista.

"En mi boda no les pedí cantar, porque uno va a una boda invitado y no le mandas trabajar", expresó Almudena Cid en Pongamos que hablo de Camela, el espacio de Atresplayer dedicado al grupo musical.

"Contratamos un camión de churros para el final de la boda. Esto era como a las siete de la tarde", comentó Cid. La también escritora explicó que tuvieron "que contratar mucha más tensión de la luz para que el camión funcionara porque requería de mucha potencia".

La actriz continuó relatando el divertido momento. Almudena Cid vio una larga cola frente al camión de los churros y pensó en lo mucho que estaban triunfando entre los invitados.

La posibilidad de ser madre

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, Almudena Cid concedió una entrevista a la revista Elle en la que habló sobre diversos temas y también fue preguntada por una supuesta maternidad. Desde hace tiempo se sabe que a la exgimnasta le gustaría ser madre, rumor que volvió a confirmar cuando le preguntaron. "Siempre lo he planteado, siempre me lo he planteado", ha respondido Cid.

Esta contestación no ha pasado inadvertida y se puede llegar a interpretar una segunda intención, la de darle un toque a su expareja Christian Gálvez. La exgimnasta siempre ha tenido en mente ser madre, algo que no parecía concordar con la idea de Gálvez. En el momento de la separación se rumoreaba que el motivo que la provocó fue la falta de entendimiento sobre la cuestión de tener hijos.

