El programa "TardeAR" ha viajado a Estados Unidos. Y lo ha hecho para conocer la historia de una joven con tres novios... aunque en realidad para eso no le hubiera hecho falta viajar hasta allí, a poco que rascaran en España. El caso es que los motivos que ofrece la chica para su triple amor es que "uno lo quiere para el amor, otro para el sexo y otro por el dinero, es decir, para mantelerla".

A su juicio, cualquier tipo de relación monógama "es cosa del pasado porque puedes buscar cosas diferentes que no te dé una misma persona y, además, no funcionan".

Ana Rosa, la vieja escuela

Aunque los colaboradores del programa mantienen que todo está perfecto mientras los cuatro -ella y sus tres novios- estén de cuerdo, Ana Rosa confía en que "es posible encontrar a alguien que te proporcione las tres cosas". Por ejemplo, "En serio el amor y el sexo no pueden ir de la mano". La respuesta fue unánime: "Sí".

Su relación con Carlota Corredera

Es obvio que Carlota Corredera y Ana Rosa no son amigas y muchos interpretaron que había insinuado que la veterana era la culpable de su expulsón de la cadena. Ambas han tenido públicamente -y privadamente también- sus más y sus menos. De todo ello ha hablado en su podcast "Superlativas", donde ha contado la opinión real que le merece la comunicadora sin pasar por alto "las agresiones por parte de los famosos señoros de Mediaset".

Ella misma lo adelantaba: "Lo que voy a decir va a sorprender a más de uno". Y es que cuando todo el mundo esperaba una rajada contra Ana Rosa, la realidad es otra. "No le voy a hacer ningún traje". Todo lo contrario. Dejó a un lado todo lo que les ha separado en los últimos años y mostró su versión más complaciente y agradecida: "Fue la primera persona que me dio la oportunidad de dirigir cuando trabajaba en su productora y yo eso no lo olvido y al final es con lo que me quiero quedar". Es decir, hay más y hay malo, pero prefiere guardárselo.