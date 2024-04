Las sorprendentes declaraciones de Carlota Corredera sobre Ana Rosa Quintana

Carlota Corredera, conocida por su paso por Mediaset, se desligó hace tiempo de la cadena para emprender su aventura individual, al igual que han hecho otros rostros habituales de Telecinco. En la actualidad, presenta un podcast donde aborda la actualidad televisiva entrevistando a colaboradores que pasaron en su día por Mediaset. En 'Superlativas', que así se llama el formato, se han desvelado algunos de los momentos más impactantes durante su paso por la cadena.

Ana Rosa Quintana no ha sido la excepción. Si bien, Carlota Corredera no ha querido entrar en el plano personal y enzarzase en un intercambio de declaraciones con la presentadora estrella de Telecinco, y su crítica se ha circunscrito tan solo al ámbito de lo profesional: "Yo puedo estar lejísimos de muchas cosas de ella, que no voy a entrar en detalles, todo el mundo lo sabe. Podemos haber discrepado en muchísimas cosas, incluso trabajando en la misma cadena".

De esta forma, Corredera ha evitado "hacerle un trajecito" a Ana Rosa, al contrario de lo que han hecho otros colaboradores de Mediaset, como Alba Carrillo, que en su día sentenció a la presentadora de 'TardeAR' sin pelos en la lengua.

En cambio, parece que Carlota Corredera no ha dicho sus últimas palabras sobre su relación con Ana Rosa Quintana. En su videopodcast ha asegurado que durante su estancia en Mediaset fue víctima de situaciones "complicadas" que algún día contará en detalle. Los seguidores del programa la han animado a contar "toda la verdad", pero parece que tendremos que esperar para conocer el desenlace de esta situación.