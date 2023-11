Comienza un capítulo muy especial en la vida de Fani Carbajo. Su vida ha sufrido muchos vaivenes estos últimos meses -por no decir años- pero parece que ya está preparada para vivir un momento único: la maternidad.

La influencer ya lleva un tiempo dejando caer a sus seguidores que quería volver a cumplir su sueño de ser madre quince años después de tener a su hijo Emilio. Parece que todo ha tenido que cambiar para que esta idea se consolide en su cabeza de nuevo y quiera dar el paso para comenzar la fecundación in vitro.

Fani dio la noticia a sus seguidores este año de que tenía una nueva ilusión y parece que todo iba viento en popa en aquel momento. La ex de La Isla de las Tentaciones dio a conocer a Fran a través de su canal de Mtmad 'A Pesar de Todo' y los planes de vida con él se han dado prácticamente solos. Tanto es así que, pese a no sumar un año de relación, la pareja ya espera concebir un niño cuanto antes.

No han sido pocas las críticas que la influencer ha recibido a través de redes sociales. Sin embargo, ha sabido sobreponerse y vive su vida como a ella le place, teniendo en cuenta que ha criado a su hijo mayor prácticamente sola.

Hay algo que no ilusiona a Fani

Fani Carbajo ha conectado de nuevo con sus seguidores a través de Mtmad para enseñarles cómo iba a ser este primer paso para quedarse embarazada. La influencer ha intentado quedarse embarazada, pero a su edad, tal y como ella ha explicado junto a su médico, es muy complicado a su edad.

Pese a que la pareja está feliz, hay algo que no ilusiona a Fani que ya tantean nombres para su futuro bebé; según Fran, Victoria si es niña -por la madre de Fani- y Fran si es niño -para mantener el legado-. Sin embargo, Fani no parece estar muy contenta con el nombre femenino, ya que su prima es astróloga y no se lo ha recomendado. De hecho, en la elección de nombres ha salido el nombre de Christofer; Fani y su ex novio tenían planeado llamar a su hija Valentina, pero finalmente no se dio la oportunidad y a Carbajo tampoco le parece de buen gusto usar ese nombre con Fran: "Me da un poco de rabia porque me parece un nombre muy bonito. Que mi pareja quiera tener el detalle de llamar a mi hija como mi madre es muy bonito, pero mi prima dice que no podemos poner nombres de difuntos a nuestros niños".

La edad no perdona

Esta primera consulta ha estado llena de momentos memorables; en primer lugar, porque los seguidores de Fani Carbajo han podido descubrir que la influencer es "súper hipocondríaca" con las pastillas y que su médico ha tenido que cambiar de planes sobre la marcha. Por otro lado, quedaba filmado en cámara la primera vez que Fran se hacía una analítica en sus 26 años de vida.

La aventura continuaba al día siguiente. Después de dejar a Emilio en el instituto, ambos acudían de nuevo a la clínica para recoger los resultados de la analítica y que su novio se hiciera una serie de pruebas. Fani aprovechó para compartir lo que pensaba acerca del tratamiento: "Siempre dicen que estoy bien, pero la edad no perdona, son 39 años ya. Al final llega un momento que, cuando somos un poco más mayores, pues cuesta".

Aun así, la influencer está "muy ilusionada" y está deseando comenzar con el proceso para poder tener a su niño entre sus brazos lo antes posible.