Frank Cuesta no tiene pelos en la lengua y no se corta a la hora de opinar sobre lo que le parezca. En el caso de Daniel Sancho no es la primera vez que el creador de contenidos arremete duramente contra su familia.

Hace pocos días señalaba que las opciones para Sancho son limitadas: cadena perpetua o, en el peor de los casos, la pena de muerte. Aunque este último escenario es poco probable, el proceso legal tailandés es impredecible y puede prolongarse durante años antes de que se tome una decisión final. El divulgador también ha cuestionado las decisiones estratégicas de la defensa de Sancho, así como su actitud y la de su familia. La sustitución de su abogado original fue vista por Cuesta como una falta de respeto hacia un profesional con una reputación destacada en el ámbito penal. Además, criticó la actitud de prepotencia que, según él, mostró la familia de Sancho en un documental de HBO, especialmente en sus comentarios hacia la víctima, Edwin Arrieta. Un juez comprado El herpetólogo, que conoce de primera mano cómo funciona la justicia tailandesa debido a que su exmujer pasó seis años en la cárcel, siempre ha tenido claro que el panorama del hijo de Rodolfo Sancho no es precisamente halagüeño, y no se ha cortado a la hora de llamar "acuchillador, descuartizador" al cocinero, ni de decir de forma clara que "aquí la víctima es el muerto". Ahora vuelve a arremeter contra la familia Sancho en YouTube. Con el juicio de Daniel visto para sentencia desde la pasada semana, y hasta que no se conozca qué dicta el juez (lo sabremos el próximo 29 de agosto), Frank ha revelado que, para él, sería muy extraño que la sentencia no fuera cadena perpetua o pena de muerte. Para él, si esto no ocurre, es porque "se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien". Daniel Sancho tendrá que declarar para un juzgado español Daniel Sancho declarará el próximo día 5 de junio ante un juzgado madrileño por un delito de lesiones relacionados con una agresión a una persona en la cola de un taxi registrada en 2019. Sancho, en prisión preventiva en Taliandia por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, declarará por videoconferencia desde el país asiático ante el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid por un presunto delito de lesiones. Los hechos se produjeron sobre las 4 horas de la madrugada del día 9 de noviembre de 2019, cuando el joven se encontraba en las proximidades de la calle José Abascal de la capital. En un momento determinado, procedió a introducirse en un taxi sin respetar la cola. Tras ello, una persona le recriminó su actitud y Sancho respondió con un puñetazo en la cabeza. El caso estaba desde febrero de 2022 sobre la mesa del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid pero estaba pendiente de su señalamiento debido a los retrasos que padece la Administración de Justicia por la pandemia y las huelgas del anterior curso judicial.