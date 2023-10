Fani Carbajo desea más que nunca darle un hermanito a su hijo. El pequeño de la influencer ya no es tan pequeño y ha cumplido quince años. Por su parte, Fani no puede sentirse más orgullosa del hijo que ha criado y siempre ha dejado muy claro que todo el mundo lo considera un chico de lo más educado.

"Que Emilio se vaya a casa de un colega a dormir y de repente yo reciba un Whatsapp de esa madre o de ese padre y me digan: 'enhorabuena por tu hijo, se ha portado súper bien, nos ha ayudado en todo", contó recientemente Carbajo en uno de sus directos habituales en redes sociales. Sin embargo, la crianza no ha sido tan sencilla siempre.

Este verano la ex de Supervivientes se enfrentó a un evento un poco duro. Su hijo tuvo que ser atendido por una ambulancia, aunque por suerte no fue un asunto grave. El motivo fue el intento de estrangulamiento de un hombre al adolescente tras una discusión previa con una mujer. Este suceso fue denunciado por la influencer a finales del mes de agosto a través de su perfil de Instagram y el tema quedó en un susto.

La relación madre e hijo

La que fuera participante de La Isla de las Tentaciones mantiene una relación con su hijo de lo más especial, al que ha criado prácticamente sola, puesto que el padre "ha estado desaparecido durante muchos años".

Fani ha pasado los últimos años en una relación bastante inestable con Christofer, con el que incluso llegó a casarse pero con el que los planes de ampliar una familia no llegaron tan lejos como los que tiene ahora con su actual pareja.

Tal y como ha desvelado hace muy poco Fani Carbajo, ella y Fran estaban esperando un bebé hasta hace unos meses, cuando la influencer sufrió un aborto. A raíz de esta traumática situación, la concursante ha decidido someterse a un tratamiento de fertilidad, una decisión que no ha pasado desapercibida entre su audiencia. Y es que la creadora de contenido solo lleva unos meses de relación con su pareja y muchos han señalado que es una decisión precipitada.

A estas críticas Fani respondió de manera tajante, ya que ya ha vivido la experiencia de ser madre soltera y ella no tendría ningún problema en afrontarlo. En cuanto a la relación con el padre de su hijo, no ha tenido problema en hablar cómo son las cosas. De hecho, hace poco su hijo le pidió conocerle: "Me dijo que le gustaría hablar con él y preguntarle cosas y le dije que era su decisión". La influencer argumentó a su hijo que "ella no era quién para decirle que no hablara con su padre" y que "la vida no era fácil", pero ella no iba a ser la que impidiera la relación.

"Hace cuestión de un mes le llamó, se quedó un poco asombrado y quedaron al día siguiente", compartió Fani Carbajo. Al parecer, padre e hijo llevan años sin mantener relación y fue Emilio el que tuvo que dar el paso. Fani aprovechó para hablar sobre la situación que hay entre ellos dos: "Son 13 años que no me ha dado ni un duro, hemos tenido muchos problemas con la justicia... yo creo que ya está bien. Es su obligación darme la pensión para Emilio".

Al parecer, cuenta la influencer que hay una demanda de por medio que obligan al padre a pagarle el dinero de la pensión. Carbajo se desfogó en directo sobre la impotencia que le producía que tuvieran lugar situaciones así con "madres solteras en situaciones muy vulnerables": "No entiendo que lo tengan que pagar con nosotras".

También Fani mencionó la orden de alejamiento que interpuso al padre de su hijo durante nueve años y que quitó por su hijo.