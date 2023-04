El diario inglés ‘The Sun’ ha publicado un artículo en el que hablan sobre un gran descubrimiento acerca de cómo son llamados los británicos cuando acuden a España. Ese término utilizado es la palabra ‘guiri’. Durante el artículo mencionan la mala fama que tienen los turistas británicos debido a lo mucho que beben en sus vacaciones en España.

"Tienen su propia palabra secreta para estos estereotipos": la palabra guiri, que es "como un código secreto que los españoles usan para describir a ciertos extranjeros en su país" de una forma no muy amable’’, dice The Sun en su artículo. Pero también habla de cómo el término ha ido abriendo fronteras y ya no solo se usa para referirse a turistas llegados del Reino Unido, "también se usa para referirse a europeos del norte, como alemanes o suecos, o incluso estadounidenses". Aunque también reconocen que el término no es despectivo y que no es algo por lo que ofenderse, ya que, el propio autor del artículo admite que él mismo lo usa para referirse cuando realiza situaciones típicas de guiri con sus amigos españoles, como beber sangría. Por último, añade que no es algo por lo que ofenderse y que por lo general, ‘’no es un término usado de manera racista o degradante’’.