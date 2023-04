¿Trampas de nuevo en “Supervivientes”? Tras la pillada a Ginés Corregüela haciendo trampas en una prueba del programa, un juego de recompensas que se llevó a cabo en el programa de Telecinco también ha vivido trampas por parte de una concursante.

El juego de recompensa tenía como premio darse una ducha y coger tres objetos de sus propias maletas. Sin embargo, alguien se metió un cuarto objeto en su bosillo.

Esta “pillada” fue descubierta por Laura Madrueño que preguntó: “¿Te has guardado algo?”. En las unificaciones, desde el equipo del programa siempre idean algún juego para hacer más divertida la recogida de los efectos personales para llevarse a la isla final.

Pero esta vez, de nuevo, alguien hizo trampas.

"¿Te has guardado algo?"

“Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes los bolsillos, ¿te has guardado algo?”, le preguntaba la presentadora a Bosco Martínes-Bordiú, sobrino de Pocholo, quien negaba rotundamente mostrando a cámara los objetos: escarpines, dos bañadores y un peine. “Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien”, se justificaba el concursante.

¿Qué ocurrió?

Sus compañeros creyeron sus palabras y Bosco Martínes-Bordiú se disculpaba: “No lo he contado bien”.

La decisión fue dejar uno de los objetos, en este caso, el peine, por lo que el concursante pudo llevarse el resto. Y es que nadie desconfió de él.