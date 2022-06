Una Feria de la Cerámica y la Alfarería más internacional, reto para la siguiente

Una Feria de la Cerámica y la Alfarería Tradicional de Zamora que mire al exterior de cara a la próxima edición. Ese podría ser uno de los retos que tiene por delante la muestra que el miércoles concluyó su quincuagésima edición con la participación de 73 profesionales, 32 alfareros y 41 ceramistas, durante cinco días en las plazas de Viriato y de Claudio Moyano.

El incremento de artesanos de más allá de las fronteras nacionales, ya que solo han acudido tres artesanos lusos en el ámbito de la cerámica, ayudaría a diversificar las piezas exhibidas en la muestra y sería una de las posibles vías a explorar ante el severo envejecimiento que atraviesa el sector en España.

“Zamora es una feria totalmente consolidada donde acuden ceramistas y artesanos que elaboramos cada pieza de manera totalmente artesanal y algunos de ellos también participan en ferias en Italia, en Francia y en Alemania y por qué no que vengan artesanos de esos países a esta feria que tiene una amplia trayectoria”, sugiere la ceramista Nuria Martín López, integrante de la comisión organizadora de la feria. La artesana, radicada en Gamones, tiene claro que para dar ese paso “necesitaríamos la colaboración de las instituciones” y ahonda en la importancia de “promocionar la feria dentro de las acciones de la provincia”, puesto que “atraería a visitantes de fuera de la provincia”.

Su compañero de comisión, el alfarero de Pereruela, Ramón García Casado, asegura que “tenemos que darle una vuelta de tuerca a la feria”. El artesano subraya que “se nos acercan unos años realmente complicados” como se ha comprobado en esta edición que no hubo solicitudes suficientes para generar una lista de espera y las bajas no pudieron cubrirse por primera vez en la historia de la muestra. “Tenemos que llamar la atención de alguna manera a los compañeros para que vengan a Zamora”, esgrime.

Los profesionales del barro realizaron estas declaraciones en la última jornada de la feria que se cerró con el calificativo “de flojo” a decir de la mayoría de profesionales consultados, con buenas ventas puntualmente para ceramista, como Nuria Martín, cuyo puesto estaba casi desabastecido, mientras que el grueso de alfareros y ceramistas los resultados fueron más desiguales.

“Ha habido buenos e interesantes productos, pero he visto menos público que otros años y las personas que han acudido se ha retrotraído un poco en las compras por la situación económica actual”, comenta un artesano que acude a Zamora desde hace 25 años. “Ha sido una feria floja, pero es algo normal porque cada cierto tiempo nos pasa y más cayendo San Pedro en miércoles” dice el alfarero Ramón García, quien asegura que “Zamora siempre compra, pero a nosotros, los de aquí, se nos pueden comprar en otras fechas”.

La feria empezó un sábado, que a priori podía ayudar a las ventas, pero sin embargo la jornada no fue muy boyante, frente al domingo que acompañó en la presencia de público y una mejora en ventas, una tónica que ha ido creciendo hasta el día del San Pedro “salvo el lunes que volvió a ser bastante flojo”, comparten varios artesanos. Entre quienes se muestran satisfechos figura Javier García, que debutaba en Zamora. “Los dos primeros días fueron muy flojos y luego ha mejorado la cosa, por lo que volveré a solicitar y si me seleccionan, desde luego que volveré”. Las piezas de menor tamaño, y por lo tanto de menor coste, han tenido una mayor salida. Los pendientes y adornos de pequeño tamaño junto a cazuelas han sido muy demandas también se ha notado la adquisición de creaciones para regalos de boda u hornos para las viviendas.