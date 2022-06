El paisaje monocromático de Eduardo Almeida llega a Zamora

Fija su mirada en el paisaje natural y los elementos que lo definen, desde el agua y su ausencia, en la vegetación sin olvidar la montaña, y los materializa a través de la fotografía analógica y producida en gelatina de plata. Estos días Eduardo Almeida por primera vez exhibe una treintena de ejemplos de su hacer con las cámaras en una muestra en un establecimiento de muebles, ubicado en la avenida Cardenal Cisneros.

En la exposición bautizada como “El paisaje monocromático” este profesional exhibe imágenes que forman parte de la serie “Resonance”, tomadas en las cascadas de las Pilas, en Almaraz de Duero o la existente en Abelón sin olvidar imágenes de paisaje montañosos, captados en Picos de Europa, en el conjunto de Dolomitas o incluso en el Lago de Sanabria, todas en blanco y negro, o comparte algunas instantáneas tomadas en Almedra, donde realiza un sutil varado a sepia.

“Estas imágenes son fruto del trabajo de ocho años. Algunas son series muy cortas, pero son temáticas que no se cierran nunca”, describe Eduardo Almeida que opta por la fotografía analógica porque “la película te permite trabajar de una manera más artesanal y más pausada”.

Este fotógrafo, que trabaja principalmente en formato medio o gran formato, señala que optar por ese sistema “me permite que desde que hago la fotografía que no hay ninguna computadora, lo digital no me gusta porque hasta que no lo imprimes solo son 0 y 1 solo las digitalizo para subirlas a Internet”. Además, la muestra, que tendrá carácter permanente tras San Pedro, irá cambiando cada cierto tiempo para dar a conocer toda la labor de Eduardo Almeida.