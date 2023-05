IU apuesta por una campaña de "hechos" frente a la ambición de las alternativas

Zamora ya está en campaña: carteles, actos, promesas y un constante bombardeo de información política tomarán las calles y los medios de aquí al 26 de mayo. El 27 tocará reflexión; el 28 será el momento de decidir. Ese es el calendario que manejan los partidos para convencer a quien aún tenga dudas y para reafirmar a sus simpatizantes antes de llegar a las urnas. La pegada de carteles virtual de este jueves, que se tornó en real tras la medianoche, sirvió para que los candidatos deslizaran los primeros mensajes y comenzaran con un intercambio de golpes que será limpio. O eso prometieron. El balance se hará cuando todo termine.

Entre los principales favoritos para hacerse con el bastón de mando de la ciudad, el primero en pegar su rostro sobre las marquesinas fue precisamente quien defiende el puesto. El candidato de Izquierda Unida, Francisco Guarido, eligió el barrio de Los Bloques para mandar sus primeros mensajes en el que fue también su regreso a la actividad después de la operación forzada por un desprendimiento de retina: "Frente a la ilusión y los castillos en el aire de otros, para nosotros lo que cuentan son los hechos. Aquí somos buenos estudiantes y creo que hemos aprobado en estos ocho años", señaló el aspirante a revalidar la Alcaldía.

Guarido aceptó que serán los ciudadanos quienes valoren si el balance de estos dos mandatos merece que le concedan otro más y apuntó que, para convencer a los vecinos, apostará por "una campaña pedagógica, tranquila y sin estridencias".

"De guante blanco" prevé esa batalla el candidato del Partido Popular, Jesús María Prada, que evitará el conflicto para dedicarse a "trasladar la ilusión de una Zamora con futuro". Eso sí, "sin aburrir a los ciudadanos". "Las sensaciones son muy buenas y vamos a por todas", aseguró el aspirante del PP, que se mostró partidario de un cambio que evite "una crisis económica y social" como la que su grupo barrunta en la ciudad si Izquierda Unida continúa al frente de la gestión municipal.

Prada se rodeó de la familia popular para pegar carteles y para compartir una cena de conjura antes de iniciar dos semanas frenéticas. Entre sus acompañantes estuvo el presidente del PP de Zamora, José María Barrios, que mandó un mensaje ya habitual entre los dirigentes populares: "El 2023 tiene que ser el año del cambio". Por delante, las municipales; en el horizonte, las generales y la candidatura de Alberto Núñez Feijóo.

Como Prada, también tuvo el respaldo masivo de los suyos el candidato socialista, David Gago, que cumplió con la tradición del partido de arrancar las campañas en San José Obrero: "Venimos con los deberes hechos. Lo que queremos para la ciudad no es diferente de lo que hemos estado proponiendo y trabajando en estos cuatro años en el salón de plenos", apuntó el cabeza de lista del PSOE.

Gago citó algunas de las claves de su campaña y se refirió en especial a la atención sociosanitaria, la cultura, el patrimonio y el turismo o la promoción de la ciudad, "que ha de ser un eje vertebrador que motive una mejora de la economía, la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo". No se mojó el socialista con el techo electoral de su grupo, ahora con tan solo tres concejales: "La única especulación es que nos vamos a dejar la piel", advirtió.

"¿Alcalde o presidente de la Diputación?. Quiero ser alcalde, por eso me presento. Es como si me dices Madrid o Barça; yo, siempre del Real Madrid". Francisco José Requejo eligió los jardines de Eduardo Barrón, frente al antiguo Cine Barrueco para colocar el cartel con su cara en los soportes con una nueva formación, Zamora Sí, y su lema "Ahora o nunca". No es Requejo amigo de porras, aunque su propósito es "salir a ganar" y acabar con la era Guarido. Al menos, él nota el apoyo de la gente antes de entrar en la fase decisiva.