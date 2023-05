Futuro presenta a sus candidatos en Sanabria

Los candidatos y candidatas a las alcaldías de Sanabria y Carballeda por el nuevo partido político Futuro, liderados por José Ignacio Alonso De Prada, aspirante a alcalde en Puebla de Sanabria, han celebrado el primer acto púbico en Playa Viquiella, en Lago de Sanabria.

El objetivo es explicar y compartir sus objetivos de prosperidad, trabajo en equipo, y políticas de gestión eficaz, para dar la vuelta al decrecimiento actual y generar oportunidades. “Sanabria será toda o no será. Daremos vuelta a esta realidad. Nos merecemos crecer con esperanza y dignidad”, aseguran. Dieron lectura al manifiesto “Si se puede cambiar con voluntad, trabajo y esfuerzo, y lo haremos juntos con todas nuestras fuerzas”.

Junto a José Ignacio De Prada participaron Agustín Santiago Sánchez, por Galende; Luis Miguel López, por Cobreros; Francisco Antón Rapino, por Mombuey; Irene Fernández Vidueira, por Palacios; y Silvia Iglesias Ranilla, por Rionegro del Puente.

Los candidatos de Futuro en las próximas municipales se comprometieron a “transformar la realidad de nuestra tierra con nuevas ideas, frescas, novedosas, ilusionantes, que nos permitirán revertir el constante decrecimiento económico y demográfico que estamos padeciendo. Y lo haremos juntos, unidos, porque nosotros no creemos en etiquetas de los partidos políticos de siempre sino en personas, en voluntad, y en conocimiento. Sanabria será toda o no será nada y nos comprometemos a conseguir juntos este gran reto humano. Nos lo merecemos”, aseguran los candidatos de Futuro en su manifiesto por Sanabria.

Pusieron en común sus objetivos para la zona “tendremos asambleas populares, llegaremos a acuerdos con los distintos ayuntamientos. Transformaremos la zona en la más próspera de España. Seremos el ejemplo a seguir de otras provincias y municipios de España. Estamos convencidos de que sí se puede cambiar si existe voluntad, trabajo y esfuerzo”.

Futuro, el nuevo partido político impulsado por el zamorano Javier Benavente Barrón, está integrado por personas que no vienen de la política sino que se definen como “emprendedores sociales que siempre han soñado con ayudar a los demás y servir a su comunidad”.

Los nuevos candidatos están convencidos de que “para cambiar las cosas debe de renovarse el equipo de Gobierno con una alternativa fresca, creativa e ilusionante, como la de Futuro que viene a construir y sabe gestionar los verdaderos problemas. Es la primera vez, después de 32 años, que en Puebla de Sanabria se presenta una candidatura política alternativa”.

El decrecimiento de la zona de Sanabria no es casual, los candidatos de Futuro aseguran que las malas decisiones políticas y el abandono no pueden continuar. “Es tiempo de construir y recuperar para las futuras generaciones” dicen los candidatos sanabreses por Futuro.

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria está integrado por cuatro poblaciones, Puebla, Ungilde, Castellanos y Robledo, donde viven menos de 1.300 habitantes. Es una de las zonas de inmensa belleza y oportunidades, que se encuentra sin embargo en decrecimiento y despoblación desde hace años. Futuro es un partido político nacional, constitucionalista, europeísta, inclusivo, humanista, social y liberal, que practica la escucha activa y en el que todos los españoles caben.