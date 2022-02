“El hombre tranquilo”, así presentaban ayer los socialistas a la estrella invitada a su mitin del sábado, que se celebró en el hotel Juan II de Toro. Se trataba de la cuarta autoridad del Estado, el presidente del Senado, Ander Gil, y el epíteto se lo puso el histórico socialista sayagués Amador Pérez Viñuela.

El presidente de la Cámara Alta, haciendo gala de su estilo “tranquilo”, pidió a los toresanos y al resto de zamoranos el voto para que Luis Tudanca presida la Junta después del 13-F: “Tudanca es alguien que puede mirar de frente y a los ojos a los ciudadanos de Castilla y León”, al contrario que su rival, “alguien que convoca unas elecciones de manera irresponsable en plena sexta ola del Covid, que destituye a sus propios consejeros sin llamarles por teléfono y que le persigue una agenda judicial preocupante”.

El presidente de la Cámara Alta, burgalés del Valle de Mena, resumió en tres palabras los 35 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León: “Despoblación, corrupción y recortes”.

Ander Gil recordó que en este periodo “de políticas de la derecha” Castilla y León ha perdido 200.000 habitantes. “Sabemos que hay otros territorios que pierden población, pero no somos tontos y también sabemos que en este tiempo la población de España ha crecido un 20%, y sabemos que en Aragón o en Castilla-La Mancha nuestros compañeros socialistas han puesto en marcha políticas diferentes y esas regiones han crecido mientras la gente de Castilla y León se tiene que marchar de su tierra”, argumentó.

El presidente del Senado se encargó de insuflar ánimo a los militantes socialistas de la ciudad de Toro y del resto de la provincia: “El cambio está muy cerca, mucho más cerca de lo que se pensaban algunos hace unas semanas”.

En el acto de campaña también intervinieron el secretario de la Agrupación Socialista de Toro, Carlos Rodríguez Casares, la candidata a procuradora por la provincia de Zamora, Inmaculada García Rioja, y el diputado nacional y secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez Campo.

Inmaculada García Rioja

García Rioja, médico de profesión, pidió el voto porque “queremos un cambio en Castilla y León para reforzar la sanidad y cohesionar el territorio”. La candidata socialista se quejó de “la política de recortes del Partido Popular” que “no trae médicos a los pueblos con la excusa de que no tienen suficiente población, pero si no fijamos la sanidad no fijaremos población, y es la pescadilla que se muerde la cola”.

En este sentido, recordó que “el Plan Aliste se paró gracias a los procuradores socialistas, nos utilizaban de cobayas y ahora parece que era una cosa de Ciudadanos, pero Mañueco estaba ahí, él era el presidente”.

Antidio Fagúndez

Por su parte, el líder socialista Antidio Fagúndez repasó los “compromisos” del Gobierno central con la provincia de Zamora, entre ellas las obras de la muralla comprometidas por el ministro de Cultura o las inversiones comprometidas por la ministra de Transporte, como los 40 millones de euros presupuestados para la autovía A-11 hasta Portugal o los nueve millones de euros para mejorar la carretera N-631.

Los socialistas creen que van a ganar las elecciones: ahora sí tenemos una oportunidad real de cambio”, aseveró Fagúndez, argumentando que “ya no vemos tantas encuestas de la derecha como hace algunas semanas porque tienen miedo, solo hay que ver la cara de la gente en los mítines de Mañueco”.

Al acto asistieron otros integrantes de la lista electoral socialista por Zamora, como José Ignacio Martín Benito o Carlos Fernández Herrera, y rostros populares del PSOE provincial, como el senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, o el alcalde de Benavente, Luciano Huerga Valbuena.