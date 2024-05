Adriana Cerezo vuelve a ser campeona de Europa

La competidora madrileña con raices en la localidad zamorana de Fuentespreadas Adriana Cerezo (-49 kg) logró este jueves en Belgrado (Serbia) su segunda medalla de oro en un Campeonato de Europa tras la conquistada hace tres años en Sofía (Bulgaria). La vigente subcampeona olímpica derrotó en la gran final a la turca Merve Dincel (2-1), gran dominadora continental del peso en los últimos años.

Adriana Cerezo se clasificó para la final sin ceder un asalto tras derrotar a la rusa Irina Rogozina (2-0) en la primera ronda, en cuartos a la búlgara Aleksandra Georgieva (2-0) y en semifinales la alemana Supharada Kisskalt (2-0).

Cerezo se muestra así en un óptimo estado de forma de cara a la cita de los Juegos Olímpicos donde defenderá la medalla de plata lograda en Tokio 2020.

La delegación española sumó otro metal, en esta ocasión en el torneo de parataekwondo, gracias a Joel Martín Villalobos (K44-58 kg), que conquistó el bronce y confirmó sus expectativas para los próximos Juegos Paralímpicos de París.

El resto de los competidores españoles no tuvieron la misma suerte en esta primera jornada del Europeo. Belén Morán (-73 kg) y Joan Jorquera (-63 kg) cayeron en primera ronda de la competición ante los representantes de la República Checa y Hungría, respectivamente, mientras David Bello (-54 kg) no participó finalmente al no dar el peso.

La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) acude con su equipo de gala a Belgrado (Serbia) para afrontar hasta el domingo el Campeonato de Europa G4 con el reto de aumentar su palmarés y superar los registros de la última cita continental, disputada en Manchester en 2022, en la que se sumó 10 medallas, nueve en convencional y una en parataekwondo.

El equipo español está compuesto por 16 competidores en taekwondo convencional –ocho hombres y ocho mujeres-, y cuatro en parataekwondo –tres hombres y una mujer.-