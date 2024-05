Reynés, sobre el interés de Taqa en Naturgy: "Si alguien cree que somos 'opables' será porque somos una empresa interesante"

Casi un mes después de que la compañía emiratí Taqa confirmara su interés en Naturgy, su presidente, Francisco Reynés, ha valorado la potencial opa (oferta pública de adquisición) como un aval a la gestión de la energética y ha pedido al posible nuevo accionista estar "alineado" con la estrategia de la empresa y tener "una visión industrial de largo plazo". "Si alguien ha llegado a la conclusión de que somos una empresa 'opable' entre otras cosas será porque somos una empresa interesante. A uno no interesante no le hacen una opa", ha afirmado el dirigente durante un foro organizado por 'Cinco Días'.

Es la primera vez que el primer espada de Naturgy se refiere de forma tan clara al interés emiratí, avanzado el 15 de abril por 'La Vanguardia' y confirmado dos días después por la compañía. "Somos muy conscientes de las responsabilidades que tenemos en un proceso como este, de lo que podemos y no podemos hacer, de lo que debemos y no debemos hacer", ha dicho, para acto seguido añadir que "por encima de todo prevalece el interés de los accionistas". "Lo que no podemos hacer es tomar decisiones que puedan frustar alternativas que puedan tener los accionistas", ha añadido.

Dicho esto, Reynés ha pedido al futuro pretendiente de Naturgy mantener "las estructuras accionariales y estrategias empresariales acompasadas, en tiempos de ejecución de proyectos, en visión de largo plazo de las políticas industriales, en exigencias de rentabilidad de las inversiones, etcétera". "En todo lo que tiene que ver con una posible oferta sobre la compañía, lo único que deseo es que quién venga esté alineado con una visión industrial de largo plazo", ha agregado.

El capital de Naturgy se divide entre su principal accionista, Criteria Caixa, con el 26,7%; así como los fondos CVC y GIP, con un participación conjunta del 41%, y el australiano IFM, con el 15%. Además, la argelina Sonatrach ostenta el 4,1% de las acciones de la compañía. De esta forma, según ha comunicado el grupo de Abu Dabi, Taqa mantiene una negociación con los fondos CVC y GIP para adquirir su participación y otra con Criteria Caixa para ir de la mano de la industrial española.

Poco capital en bolsa

Con este esquema accionarial, el elefante en la habitación de la operación es el bajísimo capital flotante en bolsa ('free float') de la energética que, a mediados de febrero de este año, llevó a la empresa a ser expulsada del índice MSCI, referencia para inversores institucionales y numerosos fondos de inversión. Si bien Reynés ha considerado que "como compañía cotizada es deseable ser también liquida", se remitió a lo que quieran los accionistas al ser preguntado si esa la posible opa debería ir acompañada de una ampliación de capital.

"Lo que no podemos intentar hacer los gestores es tomar decisiones que corresponden a los accionistas. Nuestro deber es trabajar para el bien de la compañía y la unificación de política en torno a los intereses de los accionistas. Si el 'free float' es de su interés trabajaremos para ello, pero no puede ser de otra forma. Es un tema que tiene que ver con la decisión de los accionistas".