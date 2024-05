El CD Zamarat ofrece la renovación a Vasconcelos al frente del Recoletas Zamora

Cuatro días después de no conseguir el ascenso a Liga Femenina, al perder ante Estepona en las semifinales de la Final Four, en el CD Zamarat ya están manos a la obra pensando en el próximo proyecto, en el curso 24-25 aunque, eso sí, con la cantera todavía activa dando los coletazos finales. Respecto al primer equipo femenino, en la directiva naranja lo tienen claro y su deseo es que Ricardo Vasconcelos cumpla su tercera temporada al frente del banquillo, hecho que parece cercano pero que todavía no tiene asegurado al 100%. Carlos Baz confirmó a este periódico que han ofrecido la renovación al entrenador portugués, que ha pedido unos días de reflexión y calma con su familia antes de responder, y es que no lograr el ascenso a la élite del baloncesto femenino fue un palo muy gordo para la entidad zamorana, para el equipo y para el técnico que, además, es seleccionador del país luso. «Nosotros queremos que continúe. La pelota ahora está en su tejado, tiene que valorarlo y nos tiene que decir», indicó el máximo responsable del club.

El futuro de las jugadoras

En cuanto a posibles renovaciones de jugadoras para el próximo año, el presidente del CD Zamarat sí admitió que en la directiva creen que varias de ellas sí pueden encajar en el próximo proyecto, pero quieren que sea el entrenador el que tome las decisiones sobre las componentes del equipo. «Respecto a las jugadoras va a estar todo en manos de lo que diga Ricardo, si acepta finalmente seguir. Nosotros, como club, sí que tenemos algunas jugadoras que nos parecen interesantes y que nos gustaría que continuaran, pero lo vamos a supeditar todo a lo que diga el entrenador», remarcando, además, que Vasconcelos es un técnico que «nos inspira muchísima confianza porque todo lo ha hecho muy bien. Maneja muy bien el mercado, tiene buena relación con los agentes, con jugadoras…, y lo pone muy fácil todo. Entonces, una vez que nos diga, en sus manos nos pondremos. Le diremos nuestra opinión, pero él tendrá la última palabra».

El golpe del no ascenso

Como presidente, Carlos Baz también explicó lo que supuso el no ascenso en Estepona el pasado fin de semana, y aunque confesó que fue un revés grande para él comentó que «el mayor palo fue no subir de forma directa» tal y como habían transcurrido los últimos meses. «Es cierto que el ascenso directo no era lo previsto inicialmente, pero después lo tuvimos muy cerca. Este año ha sido muy difícil, con muchos altibajos. Comenzamos la temporada sabiendo que no éramos las favoritas al ascenso directo, aunque sí sabíamos que podíamos competir contra todos. De repente arrancas y empiezas a ganar, a ganar, a ganar y te pones al frente. Luego viene un bajón y nos distanciamos del líder. Hacemos una serie de cosas, el equipo retoma el vuelo, ganas a Ardoi en casa y te colocas a tres partidos vista sabiendo que tenías que ganar a Alcobendas o Estepona, y lo vimos tan cerca…», rememoró Baz quien sabía que la fase de ascenso era «complicadísima porque era ganar al anfitrión y luego lo probable era, como fue finalmente, enfrentarte en la final Joventut que a principio de temporada era el que todos pensábamos que iba a ascender directo». Con esto, sí admitió que «no he venido tan desilusionado como cuando perdimos con Alcobendas que me dolió mucho». Ya digerido todo, el responsable naranja tiene claro que ahora «hay que acabarla temporada con la cantera e iniciar todo con energía».

El futuro del sénior masculino, en el aire

Respecto al sénior masculino, que descendió de EBA a Primera Nacional, sí está más en el aire. El presidente confirmó que salir o no a competir «va a depender de los mimbres que tengamos. Lo que no vamos a hacer es volvernos locos a fichar. Vamos a intentar sacarlo con gente de aquí y si no nos replantearemos todo. Vamos a ver qué podemos construir», señaló.

Realidad económica

Por último, y no menos importante, está la parte económica. El Zamarat espera seguir contando con el patrocinio para su primer equipo de Recoletas Zamora, con el que mantendrán un encuentro muy próximo para saber si siguen a su lado. De hecho, este miércoles el club ha convocado a los medios de comunicación en las instalaciones del hospital, con presencia del gerente Óscar Iglesias, para hacer un balance del año y puede que para anunciar la prolongación de su colaboración anual.