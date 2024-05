David Movilla, entrenador del Zamora CF: El equipo no puede desconectar durante 20 minutos"

David Movilla comentó sobre el partido de ayer del Zamora CF que su equipo no puede permitirse "desconectar durante 20 minutos" si quiere llegar lejos en el play-off de ascenso a Primera RFEF. Una situación que se dió ante la Arandina y que destacó por encima del marcador final de 4-1.

"La entrada ha sido buena, con dos o tres ocasiones claras en los primeros diez minutos, pero antes del gol he visto que hemos desconectado. Hemos concedido situaciones que este equipo no suele conceder y la sensación desde el 0-1 hasta casi el empate, no ha sido buena", analizaba el técnico en rueda de prensa, añadiendo: "El rival estaba mejor, aunque sí es verdad que hemos tenido ocasión de remontar y de ir al descanso con más ventaja en una contra al final del primer tiempo. En la segunda mitad entramos de otra manera, metimos el tercero y tuvimos ocasión para el cuarto antes de que llegara. Hicimos las cosas de otra manera".

"El equipo estuvo a la altura del partido exceptuando esos 20 o 25 minutos de la primera parte y, al igual que en Luanco no nos podíamos permitir ese tiempo de desconexión de cara al play-off, hoy la lectura es la misma. Porque eso, a partir de ahora puede ser tirar la eliminatoria", indicó David Movilla, afirmando que si bien "el equipo tuvo capacidad de reacción", eso "significa que has tenido que reaccionar y te has desconectado en algún momento del partido", y no es de su gusto pese a que destacase el "poder reponerse de malos minutos". Y es que, el vasco fue contundente al señalar que el Zamora CF "es un muy buen equipo porque tiene muy buenos jugadores, pero es un equipo excelso si está enchufado". Y Movilla quiere contar con la mejor versión de los rojiblancos para lo que resta de temporada.