Vasconcelos: "El lunes empieza una nueva vida"

El entrenador del Recoletas Zamarat, Ricardo Vasconcelos reconoció tras el encuentro que "no era un partido fácil pero mis jugadoras son profesionales, jugaron serias y pudimos sacar el partido con cierta facilidad y como nos correspondía". Pese a certificar la segunda posición final en la Liga, todo eran caras largas en el Ángel Nieto pensando en lo que pudo ser y finalmente no pasó: "Es para estar satisfechos porque la temporada ha sido positiva si piensas que a falta de dos jornadas íbamos primeras y con posibilidades de lograr el ascenso. Creo que pocas personas se creían que ésto iba a ser así, terminar segundas y con tantas opciones. Pero esa sensación de que no has sido capaz de dar tu mejor versión pese a disponer de tantas opciones, cuesta aceptarla. Pero ya no nos queda otra opción, ya sólo nos queda afrontar una eliminatoria de play off, y esperemos que la fase final. Hay que cambiar un poco, pero todavía está todo bastante fresco como para que la gente olvide lo que ha pasado. Hay que trabajar en ello mentalmente, con el grupo para que las jugadoras hagan un "resert" y lunes empieza una nueva vida".

Vasconcelos reconoció que no sabía cómo iba el partido de Ardoi pero "jugaban en casa y contra un rival que ya no se jugaba nada y no iba a tener esa energía, ese esfuerzo más que te da la motivación. Y en cuanto ganas unos puntos de más, es muy difícil que el otro equipo tenga esa energía para pelear eso durante muchos minutos".

Ahora habrá que viajar a Mallorca para enfrenterse a un Azul Marino que "es durísimo, pero no veo ningú cruce bueno. La Liga está muy igualada y este es un equipo que se reforzó muchísimo en febrero y ha traido jugadoras de calidad. Ahora tienen una gran potencia interior, son muy dinámicas por dentro, pero no creo que ningún rival fuera más difícil que éste".

El técnico portugués explicó tras el partido que para resetear la mente de su equipo tendrán que "buscar de objetivos, qué queremos de verdad, ¿vivir del pasado?. Pero si vives del pasado, la gente te pasa por delante. Nosotros tenemos que mirar al futuro y estar viviendo el presente porque ya no hay vuelta atrás. Tenemos que mirar adelante y la respuesta está en el futuro", añadió el entrenador del Recoletas Zamora tras el partido de ayer.