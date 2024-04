Raphinha, al cuadrado: el resurgir del brasileño

Lo tenía preparado. Y se lo había dicho a Natalia Rodrigues, su mujer, Si marcaba algún gol en París quería celebrarlo a lo Neymar, una de sus referencias futbolísticas, uno de esos jugadores a los que quería imitar cuando era un niño . Pero luego, al ver el rostro de Ronaldinho en el marcador del Parque de los Príncipes, a su otro ídolo, pensó que debía ser su noche. Y lo fue.

Fue, sin duda alguna. la mejor noche en el Barça de Raphinha, un brasileño singular. Al lograr dos goles en el triunfo (2-3) pudo complacer a ambos. En el primero, que anotó con la derecha, sacó la lengua ‘neymariana’, justo delante de los ultras del PSG, que tanto habían denigrado a su ídolo. En el segundo, con el exterior de su bota izquierda, lleno de precisión y delicadeza tras un mágico pase de Pedri, bailó junto al banderín de córner tal si fuera ‘Ronnie’.

Raphinha, ante el PSG. / .

"Yo estaba calentando y vi en la pantalla que Ronaldinho estaba en el campo y fui a buscarlo para saludarlo", reveló Raphinha en una entrevista con TNT de Brasil mientras tenía el trofeo de mejor jugador del PSG-Barça en su mano izquierda. "¿Bonito, eh?”, se preguntaba el azulgrana sabiendo él mismo la respuesta. "Faltaba en mi colección, faltan algunos. Pero este lo buscaba desde hace tiempo", aseguró después.

El abrazo con Ronaldinho en París

Y se salió con la suya en París, ciudad donde Ronaldinho, su primer referente futbolístico, abrió la puerta de Europa por Francia antes de activar el ‘círculo virtuoso’ con Laporta en su primer mandato. "Es una persona a la que tengo un cariño enorme por la proximidad que tiene con la gente. Por eso, nada más salir le di un abrazo”, confesó el antiguo extremo del Leeds, remodelado y reconstruido por la obsesión de Marcelo Bielsa, por quien el Barça pagó casi 58 millones de euros más siete en variables (verano 2022), transformado en el fichaje más caro de Laporta en su segundo mandato. Era cuando Raphinha estaba siendo representado por Deco. Y ahora Deco es el director deportivo del Barça.

En París, la ciudad donde Neymar nunca fue feliz arrepintiéndose desde el día 1 en que llegó por permitir que el PSG ejecutara aquella cláusula de 222 millones de euros (verano 2017), Raphinha alcanzó su particular paraíso. "Tuve noches buenas, pero por la importancia de este partido ha sido la mejor noche de mi carrera. ¿La celebración de Neymar? Ya había avisado a mi mujer que si marcaba aquí así lo haría. Y era un homenaje a él", reveló el delantero, quien no había anotado ni un solo tanto en la Champions.

Llegó la cita con el Paris SG y logró dos justo cuando Europa estaba mirando tan solo a Mbappé o Lamine Yamal, ese adolescente de 16 años que le quitó su lugar en la banda derecha. Ahí, de extremo diestro, jugó el brasileño en su primera temporada, con números más que aceptables participando en 22 goles del Barça: 10 tantos y 12 asistencias en 50 partidos. Ahora, suma ocho tantos y 10 asistencias en 30 encuentros.

"Rafa es lo que vimos el otro día. Es uno de los mejores atacando el espacio. Uno de los mejores del mundo. Es un futbolista intenso, que va en profundidad, que genera peligro por la banda y por dentro" Xavi — Técnico del Barça

Expulsado de su rincón tampoco tenía sitio en la izquierda porque João Félix era el titular al inicio de un curso donde Raphinha no era esencial. Pero Xavi, el Xavi más creativo desde que anunció en enero su marcha, dibujó un espacio nuevo, tanto táctica como físicamente, en su Barça para explotar algo que solo tiene el brasileño. Lo ubicó en la parte superior izquierda del cuadrado.

UEFA Champions League - PSG vs FC Barcelona. / YOAN VALAT

"Es uno de los mejores atacando el espacio. Uno de los mejores del mundo", contó este viernes Xavi elogiando la capacidad que tiene el delantero de otear paisajes vacíos a la espalda de la defensa. Así llegó, por ejemplo, el 2-2 en el Parque de los Príncipes tras una golosina de Pedri. "Rafa es lo que vimos el otro día. Es un futbolista intenso, que va en profundidad, que genera peligro por la banda y por dentro", añadió. O sea, Raphinha al cuadrado.

"Lo gracioso es que en el entrenamiento de dos días antes yo hice ese movimiento y Pedri no me pasó el balón. Y entonces yo fui a decirle por qué y Pedri me respondió: ‘No te preocupes, en el entreno no, pero en el partido te daré un balón así" Raphinha — Delantero del Barça

Un delantero dúctil y camaleónico, quizá poco preciso (todo lo hace a máxima velocidad, sin la pausa que, a veces, requiere la jugada), pero que siempre deja huella en los partidos. A Mbappe ni se le vio (tres remates, cero a puerta). Y él, en cambio, desnudó a la débil defensa parisina, con seis tiros (cuatro a puerta, dos goles y dos bloqueados) que hablan de la hiperactividad.

Koundé y Pedri, que le dio la asistencia a Raphinha, tras el 2-2 del Barça en el Parque de los Príncipes al PSG. / Mohammed Badra / Efe

Pero ese segundo tanto tenía una intrahistoria. "Lo gracioso es que en el entrenamiento de dos días antes yo hice ese movimiento y Pedri no me pasó el balón”, reveló el brasileño. "Y entonces yo fui a decirle por qué y Pedri me respondió: ‘No te preocupes, en el entreno no lo he hecho, pero en el partido te daré un balón así". Dicho y hecho. Pase majestuoso, "gol de sombrero", como lo calificó luego Luis Enrique, y Neymar y Ronaldinho felices ambos. Cada uno con la celebración particular de Raphinha, ese brasileño que no regatea como ellos. Ni tiene su fantasía. Pero anda buscando su espacio y el ‘cuadrado de Xavi’ se lo ha dado.