Fernando Lorenzo logra su segunda medalla de bronce en sala

El zamorano Fernando Lorenzo (Benavente At.) alcanzó este sábado la medalla de bronce en los 1.500 metros lisos M50, en el Campeonato de Europa Master que se disputa en la localidad polaca de Torun y reconoció en declaraciones a este periódico que se siente satisfecho con la medalla conseguida pero no con su estado físico el día de la carrera.

Lorenzo, que posee ya un amplio historial internacional en la división de veteranos con otra medalla de bronce en pista cubierta, terminó tercero en la final que dominó el también español Juan José Rincón Crespo, y firmó un tiempo de 4´24´´75, a cinco segundos del nuevo campeón europeo. La segunda posición la ocupó el británico Anthony O´Brien con 4´21.

El mediofondista zamorano consiguió el primer puesto en su semifinal celebrada el viernes con un tiempo de 4´29´´92 en el mismo segundo de Miguel Ángel Balagué y de Ricón, que esta vez entró tercero. "Comenzó tirando un polaco, pero a falta de tres vueltas me puse yo en cabeza y ya no la abandoné para entrar primero. Gané fácilmente, incluso procurando no gastar muchas fuerzas de cara a la final, echando el freno de mano".

En la final, sabía que el otro español, Rincón, estaba fuerte porque había ganado los 800 metros lisos; y el inglés Anthony O´Brien también porque se impuso en el 3.000 lisos. Pusieron un ritmo medio alto, que a mi me va bien e intenté atacar, como siempre, a falta de 400-500 metros pero pronto me di cuenta que ese día no tenía piernas, no tenía fuerzas, y terminé cayéndome al suelo en la meta del agotamiento".

Fernando Lorenzo acudió al Europeo de Torun en buen estado de forma tras varios años sin competir en pista, concretamente desde 2015: "Se que ya no puedo estar en ls marcas de hace unos años, pero pienso que puedo estar en 4´15 todavía, pero el día de la final no tenía piernas".

El otro protagonista para el atletismo zamorano en Polonia fue el segoviano del Vino de Toro Caja Rural Angel Luis Canto, que logró la cuarta posición en la final de los 1500 lisos M45. Canto realizó una gran carrera, aunque no fue suficiente para poder subir al podio, a pesar de realizar su mejor marca personal de siempre en pista cubierta con 4´08´´36.

Para el corredor del club toreano, acudir a Torun ya fue un éxito debido a ciertas dificultades físicas con que empezó la temporada y que le retrasaron la preparación que iba encaminada hacia este Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta. Además se vio perjudicado por la actitud de uno de los corredores italianos en la pista, que le hizo la carrera cuesta arriba y fue difícil volver a entrar en la lucha, aunque no cesó en el intento de luchar por poder subir al podio. La prueba fue ganada por Nyereme Kojo (United Kingdom) con 4´04´´01, seguido por Curran Conor (Ireland ) con 4.05.93, siendo 3º el español Ramon Borente Glez con 4´06´´59.