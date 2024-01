Gran fin de semana para los miembros del CD. Arqueros Zamora que acudieron al Campeonato de Castilla y León de tiro con arco en sala celebrado en Valladolid a lo largo del sábado y domingo alcanzando tres oros, cuatro platas, dos bronces y dos cuartos puestos.

Benjamín Rodríguez, con arco tradicional, compitió como senior y veterano. Hizo una buena serie clasificatoria senior, fue primero, sin embargo en las eliminatorias no hubo suerte y no hubo medalla pero sí consiguió el subcampeonato como veterano. En las categorías inferiores, mención especial para el benjamín Hugo Baladrón, que no sólo se colgó el oro sino que mejoró en 19 puntos el record de Castilla y León, y lo deja en 570 de 600 posibles.

En su misma categoría Daniel Rodríguez lo escoltaba en el podio con una merecidísima plata cuando sólo lleva tres meses practicando la disciplina.

En categoría alevín, David Rodríguez, también subió al podio a recoger la plata que por muy poco no fue oro. La Federación decidió que las categorías benjamín y alevín fueran mixtas. Tanto la benjamín Valeria Moralejo, como la alevín Alba Priet tiraron muy bien y hubiesen obtenido medalla si sus categorías no fueran mixtas.

Infantiles

Los infantiles Alejandro Moralejo y Álvaro Ponte dieron muy bien la batalla contra sus rivales; la mala suerte fue que en cuartos de final les tocó eliminarse. Moralejo se impuso y entró en lucha por las medallas, pero perdió la opción de pelear por el oro, aunque sí gano con autoridad el bronce. La categoría cadete, representada por Jara Bartolomé y Rodrigo Cristóbal se saldó con una plata para la tiradora que sigue acumulando podios.

Olivia, junior, quizá partía como favorita por el buen momento actual, pero estuvo algo nerviosa, tal vez por ser consciente que podía estar en lo más alto del cajón. Hizo una tirada buena y buenas eliminatorias que, efectivamente, la auparon hasta lo más alto proclamándose campeona de Castilla y León.

Senior y veteranos

El domingo era el turno de los senior y veteranos. Jara y Rodrigo se presentaron también en esta categoría. Mati Peña, tiradora de arco compuesto y que volvía de una larga lesión, hizo una muy buena clasificatoria que le daba el bronce directo en veteranos y tras buenas eliminatorias el diploma en senior.

Rodrigo no logró entrar en las eliminatorias a pesar de hacer una primera tanda clasificatoria muy buena.

Beatriz Manso no tuvo su mejor día, nerviosa y autoexigente consigo misma, en semifinales estuvo a nada de pasar a la final contra Jara que ya se había deshecho de sus contrincantes y esperaba rival en la final. Pero la final soñada entre compañeras de club no se pudo dar. Beatriz se conformaría con diploma a la cuarta y Jara, que compitió mucho mejor de senior que como cadete, se alzaba con el campeonato de Castilla y León con todo merecimiento convirtiéndose en doble medallista.

Satisfacción en el club por los resultados obtenidos que lo han llevado a ser de los clubes primeros en el medallero y quizá el más puntero de la Federación de Castilla y León.