Un título que empuja hacia el ascenso

El Zamora Enamora ha terminado de creerse que el ascenso a LEB Oro no es ninguna quimera tras liderar el Grupo Oeste con autoridad y ganar la Copa al mejor equipo del Grupo Este como es el Cartagena. De todas formas el título de Copa LEB Plata es ya de por si un premio más que brillante para la gran temporada que los de Saulo Hernández están realizando y quedará para la historia del deporte zamorano.

El propio entrenador del Cartagena, Jordi Juste reconoció los méritos del CB Zamora tras finalizar la segunda prórroga del partido del sábado: "Tanto Saulo Hernández como yo esperábamos que en la final se dieran los ritmos de juego que ambos equipos hemos mostrado en esta primera vuelta y que nos han llevado aquí. Hemos dado un gran espectáculo, ellos se llevan el premio y a nosotros nos espera un viaje durillo pero que nos sirva para aprender y para seguir an la Liga buscando el play off". "A partir de ahora, no sabes lo que puede pasar. Esta liga es muy complicada y muy dura y creo que hay que ir paso a paso".

El entrenador del Odilo no supo explicar cuál es el nivel real de las dos conferencias: "Es muy difícil de decir si una conferencia es más dura que la otra, creo que hay muy buenos equipos, muy buenos jugadores, el ambiente y la atmósfera de este partido es irreal, y en caso de enfrentarnos en el play off a doble partido, sería algo muy distinto".

Las reacciones en el equipo zamorano fueron emocionantes, empezando por Jacob Round que tuvo que dejar de jugar por problemas físicos: "Me quedo sin palabras, como ya había dicho antes de la Copa, hay que agradecerle todo a la gente que trabaja por este club, que hace que podamos jugar cada finde, y mucha gente ha trabajado hoy por vivir este espectáculo. Me hace mucha ilusión podérselo regalar este título". El base del Zamora Enamora se mostró convencido de que se puede llegar a luchar por el ascenso: "Parece que está muy alto el nivel del otro grupo, pero nos quedan diez partidos de la liga regular en los que tenemos que seguir trabajando a tope y a ver dónde estamos al final".

Josep Peris, otro de los destacados de la final, destacó que "es mi primera copa, voy a estrenar la estantería, y estoy supercontento por el equipo, por todo el trabajo que llevamos y que se convierta en ésto es un orgullo". "Hemos sabido sufrir hasta el final, con dos prórrogas, contra el que seguramente sea el mejor equipo de la Liga, y estoy muy contento por mis compañeros y por mi mismo".

"Todos los que estamos aquí demostramos que no nos cansamos de ganar y hay que seguir así". "Vamos a por la Liga. Hoy lo celebraremos, mañana descansaremos, pero el lunes vamos a estar otra vez a tope para seguir peleando para ganar el domingo contra Ponferrada", añadió el alero valenciano.