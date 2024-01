Las aguas parecen haber vuelto a su cauce en el Zamora CF (al menos públicamente) después del tsunami que se vivió en el mes de diciembre y que tuvo como capítulo final la renuncia de Aarón Riesco como director deportivo.

Ahora, semanas después, aparecen informaciones que tratar de arrojar luz sobre lo que realmente sucedió entre él y David Movilla, y que propiciaron en último término la salida de Riesco, aunque en la entidad del Duero alegaron en un comunicado oficial motivos “personales” y ahí se mantienen firmes puesto que nadie se sale del guion.

La realidad es que todo va más allá de un simple roce o discusión entre ellos por un futbolista o una situación concreta, sino que se trata de un cúmulo de desencuentros que comienzan en verano con la salida de Villafañe y la obligada restructuración del área deportiva, y que se intensificaron una vez comienza el campeonato liguero.

Según fuentes consultadas por este diario, David Movilla regresó al Zamora CF no solo como entrenador del primer equipo sino como “máximo responsable deportivo” y eso era algo que, al parecer, debían saber todos en la entidad rojiblanca. A partir de su vuelta, y como primer paso, el entrenador creó un grupo de trabajo para analizar jugadores y poder confeccionar la plantilla 2023-24 en un tiempo récord, y en este equipo estaban integrados todos los miembros del staff técnico (cada uno centrado en una demarcación para avanzar rápidamente y hacer filtro de jugadores) y se incluye a Aarón Riesco. Además, y siempre según esta última versión conocida, Riesco adquiere, a mayores, la responsabilidad final de tramitar las altas, una vez se tiene el “ok” de Movilla, y lo cierto es que sí se le otorga la denominación de director deportivo o secretario técnico, aunque eso no quiere decir que mandara más que David Movilla que quien tenía todo el poder en esa área.

Ahí empieza el conflicto. Tal y como explican a este periódico Riesco no sabía, no tenía claro o no quiso aceptar que la máxima autoridad deportiva del Zamora CF era David Movilla, que así lo pactó con el presidente, Víctor de Aldama, antes de firmar su contrato a principios del mes de julio.

Tras semanas de trabajo en las que todo parecía ir bien, los roces y desencuentros entre ellos empezaron a surgir al tener disparidad de opiniones sobre temas deportivos, y tuvieron como detonante final la decisión del entrenador vasco de que Nico Delmonte entrenase con ellos sin previa consulta a Riesco, que se sintió ninguneado y decidió dejar el puesto, aunque, en principio, sí continúa en el Zamora CF.

Con todo, lo que se desprende es que Movilla entiende que como máximo responsable deportivo toma las decisiones que considera más oportunas o adecuadas sin necesidad de tenerlas que consensuar o someter a debate, mientras que Riesco sí debía pensar que tenía un mayor poder de decisión.