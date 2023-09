Aarón Riesco, director deportivo del Zamora CF: "Debemos ir con más humildad que otros años"

Aarón Riesco se estrena como director deportivo rojiblanco tras el adiós de César Villafañe después de cinco temporadas. El nuevo responsable lleva años al frente de la Escuela del Zamora CF y ahora "debuta" en un nuevo cargo que no le resulta desconocido. Riesco habla de la plantilla, de Movilla y de los objetivos que se marcan para los próximos meses.

–Se ha convertido en un hombre fuerte dentro de la estructura del Zamora CF, ¿cómo se fraguó ese nombramiento?

–Con Víctor (presidente) hablo durante todo el año. Pese a lo que pueda pensar la gente, está muy pendiente de la cantera y he sentido siempre su confianza. Hemos ido hablando de todo, sobre todo de mi área, pero también del resto de cuestiones. Hubo un momento en el que me preguntaba cosas que tenían que ver con el club más que con la dirección de cantera, pero fue después del play-off del primer equipo.

–Concluye la eliminatoria, y se lo propone.

–Al acabar la temporada siempre se hace balance. Cuando me preguntó por ciertas cuestiones le di mi opinión, le dije cómo veía yo todo, pero ahí quedó. Ya fue a finales de junio cuando me comunica que está pensando hacer algunos cambios en la estructura y me lo dejó en el aire. Después, el día antes de anunciar la destitución de César Villafañe me preguntó si me veía preparado para ser director deportivo, si me haría ilusión, y le dije que sí. Te vas preparando para oportunidades como esta.

–¿Se vio capacitado desde el primer momento?

–Antes de llegar a Zamora llevé una dirección deportiva completa, desde el primer equipo a chupetines, en el UD Fraga (Tercera aragonesa) durante varios años. Además, he llevado el tema del scouting, de Juvenil a Sub-23, en el Oviedo y en el Villarreal. Conozco a muchísimos jugadores y luego es verdad que soy un poco "friki" y aunque llevaba la cantera he seguido viendo mucho fútbol de las categorías que competen al club como Primera y Segunda RFEF.

–Su nombramiento viene a la par con la vuelta de David Movilla, ¿cómo es su relación con el míster?

–Muy buena. Nos conocemos de su primera etapa y la relación siempre ha sido buena. Vemos un club de fútbol en la misma línea, eso facilita todo.

No ha habido ni un solo fichaje en el que me haya saltado al entrenador

–¿Ficha usted?, ¿Movilla?, ¿entre los dos?

–Yo la dirección deportiva la veo de una manera y creo que debe ir de la mano del entrenador. No ha habido ni un solo fichaje en el que me haya saltado al entrenador, y cuando él ha propuesto alguno se ha analizado. Todo se ha hecho de la mano, pero no porque sea Movilla sino porque mi forma de trabajar es ligada al técnico. No voy a traer a un jugador que al entrenador no le encaje.

–¿Cómo se ha confeccionado el equipo con tan poco tiempo?

–Lo primero que hicimos fue poner en común la base de datos de jugadores que teníamos él y yo. A partir de ahí, analizar a muerte. Fueron pocas horas de sueño en julio y hasta he tenido conversaciones con David a las 4 de la mañana.

–¿Está preparado para las críticas?

–Soy hombre de fútbol. Entiendo que debe ser así, y el máximo responsable de la parcela deportiva soy yo. Lo asumo.

–La plantilla está cerrada, ¿cómo la describiría?

–Una cosa es formar una plantilla, y otra un equipo. A nivel plantilla estamos contentos, muy contentos, porque, además, no tuvimos mucho margen de tiempo. Para mí es una plantilla muy buena. Buscamos ser un equipo que vaya en la línea del entrenador. Para mí, David Movilla es el mejor entrenador de la categoría, pero además conoce a la perfección Zamora y lo que necesita el Zamora CF. A partir de ahí es muy más fácil todo. Nosotros queremos un equipo que sea versátil, con jugadores que tengan la capacidad de adaptarse a cualquier escenario y contexto. Lo que hemos buscado es minimizar al máximo el error, no dejar nada al azar, ni fichar por fichar. Jugadores con un perfil concreto, que se complementen entre ellos y ofrezcan características diferentes al equipo.

–¿Con qué objetivo se parte en esta campaña?

–El principal es que la afición se sienta identificada cada semana con lo que se ve sobre el verde. Se puede dar un resultado mejor o peor, pero que la afición se sienta identificada.

–Todo dependerá de cómo evolucione la temporada, pero ¿el play-off y ascender no debería ser el reto?

–Hemos formado una gran plantilla y ahora tenemos que formar un gran equipo. En unos meses podremos definir de manera más clara cuál es el objetivo, pero vamos a ir con tranquilidad porque tenemos un equipo totalmente nuevo.

–El objetivo del Zamora CF no puede ser solo la permanencia en Segunda RFEF.

–No dejamos de ser el Zamora CF, eso está claro, pero debemos ir con más humildad que otros años. Ir partido a partido, ese es nuestro lema.

–Terminamos con la cantera, el filial quedó a un paso del ascenso a Tercera RFEF, pero el Juvenil descendió a categoría Regional ¿cuáles son los retos para la base en los próximos meses?

–El año del filial fue un éxito, pero al final el objetivo es el mismo, buscar la permanencia cuanto antes y luego disfrutar la temporada. Es un equipo más joven que el año anterior, porque suben muchos juveniles y hay que ir con calma. Sobre los juveniles, aunque hicimos una gran segunda vuelta, no fue una buena campaña. Sabíamos que si descendía un equipo de División de Honor de Castilla y León nos arrastraba, y este año pasa a ser un equipo muy joven, casi todos de primer año. Para mí el mayor objetivo debe ser que el Cadete esté en categoría Regional.