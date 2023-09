Hay vida en el Zamora CF

Llega septiembre, el mes de los comienzos. Con él se inicia el curso político, el escolar, un amplio abanico de actividades y regresa también el fútbol más cercano. Para los aficionados del Zamora CF vuelve la bendita rutina con las tardes de fútbol aseguradas, después de un verano que arrancó con demasiado miedo sobre el incierto futuro del club rojiblanco y muchas incógnitas que terminaron por resolverse de la mejor manera. No fue fácil ni rápido, pero sí esperanzador.

Al mes de mayo se llegó con las aguas muy turbias y ni siquiera la clasificación para el play-off a Primera RFEF consiguió eliminar las dudas que generaba el equipo, ni reducir el desapego que existía entre la entidad del Duero y sus aficionados, un problema que se lleva tiempo arrastrando. Y todo aderezado con los problemas económicos que se hicieron públicos a lo largo del curso. Un cóctel molotov que no se sabía cuándo podría estallar.

Pitido final en Vitoria, 4-0 en contra, fin de temporada y silencio. Fueron muchas semanas de hermetismo absoluto desde la "planta noble" del Ruta de la Plata que hacían temer lo peor. Quizá porque cuando no hay nada bueno que decir lo mejor es permanecer callado.

El club pendía de un hilo y después de un lustro no existía la certeza sobre el camino que iba a tomar el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama. Buscaba ayuda económica para salir adelante, pero esta no llegaba, ni en la provincia ni fuera de ella, salvo por Caja Rural, que sí se mantuvo al lado de la entidad rojiblanca. Se tocaron muchas puertas que no terminaban de abrirse y la situación no mejoraba.

Los rumores crecieron en torno a la entidad del Duero. La falta de buenas noticias unida a todo lo que había acontecido durante el curso daba paso al peor de los escenarios. ¿Se quedaba Zamora sin fútbol?, ¿qué iba a pasar con esa plaza en Segunda RFEF?, ¿habría que empezar de cero?

Todas las incógnitas las despejó el presidente de un plumazo al confirmar que sí se saldría a competir. Respiro para la afición y una intensa restructuración interna en el club. Salidas de hombres fuertes en el seno de la entidad, como el director deportivo y el gerente, y caras nuevas en puestos de responsabilidad para darle otro aire a la entidad e iniciar una nueva etapa para la que el máximo responsable dejó claro que no se marcaba objetivos deportivos concretos. Pese a ello parece evidente que el Zamora CF debe, por nombre, historia y trayectoria, luchar por algo más que la permanencia en Segunda RFEF. La realidad es que, aunque el presupuesto se vea reducido, será mayor que el de muchos de los rivales con los que se verá las caras en los próximos meses. Eso es indiscutible y requiere de una exigencia mayor.

Paso a paso, una de las primeras cuestiones que se confirmó fue un nombre que muchos esperaban para hacerse con el banquillo. La vuelta de David Movilla, un año y medio después de su cese, fue un halo de esperanza para un sector importante que veía en el vasco la vía para recuperar la identidad perdida, que ahora tendrá que convertirse en realidad. Tras un breve paso por el Real Unión, donde tampoco le fue bien, Movilla retornaba al Zamora CF y con él su filosofía y todo lo que eso conlleva, más allá del pitido final.

Desde su regreso comenzó a configurarse una plantilla en la que hay caras conocidas como la del capitán Dani Hernández, Juanan, Theo, Javi Barrio… y otros fichajes esperados, sobre todo el de un Carlos Ramos que tampoco ha tenido suerte estos últimos meses lejos de casa y que fue recibido con los brazos abiertos. Movilla iba "alistando" a sus guerreros, nombres que por trayectoria despertaban el interés del respetable, y ese era el primer objetivo: lograr la atención de los aficionados. El Zamora CF volvía ser protagonista de charlas de bar y tertulias porque de nuevo estaba vivo.

Tras semanas de intensa labor y "de poco dormir", según confirman sus responsables, comenzó el trabajo. Los jugadores vivieron días de hasta tres sesiones diarias, físicas, técnicas y tácticas, sin olvidar las dinámicas por las que tanto apuesta el entrenador y con las que pretende hacer grupo: convertir la plantilla en un equipo.

Con mucho esfuerzo a la espalda y seis amistosos que han servido (al menos cinco de ellos) para evaluar el estado de forma, hoy a las 20.00 horas se levanta un año más el telón en el Ruta de la Plata. Hasta ahora han sido ensayos, pero esta tarde-noche llega la primera función y la oportunidad de demostrar que este nuevo Zamora CF quiere encandilar a los que vayan a verle.

Ante el CD Cayón se vivirá el primer día de muchos en el campo, un camino largo en el que el principal reto será "recuperar e ilusionar" a quienes ocupen su localidad en las gradas. Alejados y trasnochados están ya esos términos de "subecarros" si todo va bien, y es que cuantos más integrantes haya en la familia rojiblanca mejor para todos. Si cada dos domingos el número de asistentes crece será un acicate porque el respaldo social podría dar paso al empresarial, que es lo que también le hace falta al Zamora CF. Por ahora, en lo que sí se confía es en superar los dos mil carnés expedidos, número que se ha rondado en años anteriores y del que se está muy cerca.

El reloj se acaba de poner a cero en una Liga en la que, aunque nadie desde dentro lo diga, los rojiblancos están irremediablemente, y así debe ser, en el grupo de favoritos para luchar por el ascenso junto a otros "pesos pesados" de la categoría como puede ser el Compostela de Yago Iglesias, Pontevedra o Real Avilés, sin desmerecer al resto. El objetivo está grabado a fuego en la mente de jugadores, técnicos y sociedad zamorana: que el equipo del Duero vuelva a ilusionar y eso, guste o no, solo se logra con fútbol y con resultados.

Por eso se espera que a partir de hoy mismo el "caso Rubiales" y otros asuntos que llenan horas de conversación vayan quedando en segundo término para hablar de las victorias y del espectáculo que ofrezca el Zamora CF. Lo más importante es que en el club de la capital del Duero hay vida. Que hay fútbol en Zamora.