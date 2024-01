Sergi Baldrich es uno de los jugadores que más en forma están en el Zamora CF y este domingo su gol volvía a valer 3 puntos, pero, por encima de todo, permitía al equipo recuperar confianza. “El equipo necesitaba una victoria. Creo que esto nos va a ayudar para seguir creciendo, tanto en juego como en resultados. Siempre sumar tres puntos, y más en un partido complicado fuera, da confianza y vamos a seguir trabajando para cumplir con los objetivos”.

El delantero sí admitía que “quizá ahora no estemos tan bien de cara a portería, pero estos tres puntos nos ayudarán para crecer y en los siguientes partidos hacer más”.

A título personal comentaba tras el encuentro que “siempre trato de dar al equipo lo mejor de mí. En lo personal estoy muy contento y feliz de poder ayudar y siempre voy a dar el 100% en el campo, ya sea desde el inicio como desde el banquillo”. Por último, no ocultó sus ganas de regresar el próximo domingo al Ruta de la Plata. “Desde que me fui en Navidades estoy pensando en el Ruta porque me gusta ver a la gente ilusionada con el equipo y será importante que nos vengan a animar para que el equipo de lo mejor y nos podamos llevar otra victoria”.