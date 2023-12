El Caja Rural Atlético Benavente se fue goleado de Lugo (5-1) pero dejando mejor imagen que la de un resultado que fue tan amplio como engañoso porque los tres últimos goles del equipo lucense llegaron en la recta final del partido.

Afrontaba el Atlético Benavente un partido difícil ante el líder, que solo había perdido un partido y venía el equipo benaventano de despedir la temporada en La Rosaleda con una goleada al O´Parrulo.

Con esa inercia y sin complejo alguno, el equipo de Vara salió muy bien plantado . Bien armado en defensa, con una fuerte presión y una enorme intensidad en todas sus acciones, logró atenazar a un Lugo que no se sentía cómodo y que perdía el balón con facilidad.

Jugaba con rapidez y precisión el equipo zamorano, que llegaba hasta el área local con facilidad y en transiciones fulminantes que sorprendían a un Lugo superado. No especulaba el equipo de Vara, que rezumaba ambición y andaba sobrado de recursos, hasta que Muñoz acertó a batir al portero lucense para adelantar al Benavente en el marcador.

El gol azuzó aún más el nerviosismo en el equipo local, al que apenas le salía nada y, en última instancia, se encontraba con la respuesta de Daniel. No estaba acostumbrado el Lugo a no tener el control del partido y sus jugadores no lograban hilvanar jugadas mientras que el Benavente buscaba los espacios para salir a la contra, aunque no encontró puntería para ampliar su ventaja.

Con el paso de los minutos el Lugo se fue reencontrando y el ala Muñoz igualó el marcador. Fue entonces cuando apretó más el equipo lucense, aprovechando que el gol descompuso un poco a los de Vara, que llegaron apurados al descanso ante el acoso de los de Guillermo Martínez, que dispusieron de oportunidades para haberse retirado al intermedio con ventaja en el marcador.

Tras el descanso, el Atlético Benavente salió con ganas de recuperar su mejor versión, pero fue el Lugo el que se impuso ya con un juego más dominante y la calidad de sus jugadores y así solo habían pasado cinco minutos cuando Capón puso el 2-1. Empezó ahí otro partido y emergió la resistencia de un Benavente que volvió a hacerse fuerte para igualar el partido y someter de nuevo al Lugo con anticipación y robos que desbarataban sus jugadas.

Hubo entonces oportunidades en una y otra área con protagonismo para los porteros y un marcador incierto en el que por momentos estuvo muy cerca el empate, pero el desgaste fue pasando factura y el Lugo llegó más fresco a los últimos minutos. Fue cuando Iago marcaría el tercer gol que sería determinante porque el Atlético Benavente tuvo que arriesgar y dejando espacios propició que el Lugo hiciera dos goles más de forma consecutiva a un minuto para el final que sentenciaban el partido y castigaban a un Benavente al que esta vez le faltó más gol.