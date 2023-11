Ricardo Vasconcelos, técnico del Recoletas Zamora, comentó en la rueda de prensa previa al partido que Recoletas Zamora regresa "con sensaciones positivas" del parón, pese a la incógnita que supone siempre regresar de ese descanso. Una confianza que será necesaria para superar a Azul Marino, un equipo que "tiene dos pívots dominantes" y seguro que pondrá en apuros al líder, dando lugar a "un partido complicado" de ganar.

El entrenador luso señaló ayer, al ser preguntado por si el parón beneficia o perjudica a su equipo, que esa es "una incógnita que solo se puede despejar en partido". "Siempre es la pregunta cuando llega un parón. Al final, poder desconectar dos o tres días está bien y debería ser algo positivo. Lo difícil es reagrupar, volver a concentrarte al cien por cien, y por lo que he observado las jugadoras han trabajado bien. Así que, no hay que pensar que ha sido un mal parón. Esperamos dar la mejor versión en pista este fin de semana, pero siempre queda la incógnita pendiente hasta que llegue el partido", comentó, enfatizando que el tiempo de descanso no tiene razón para pesar en la dinámica ganadora: "físicamente viene bien, después de tantos partidos creo que parar es bueno. El problema siempre es el aspecto mental. Desconectas y no sabes cuánto tiempo tardarás en enchufarte y estar conectado. Repito que, hasta ahora, la respuesta de las jugadoras es de lo más positiva y, por ello, hay que creer que ha sido un buen parón".

Vasconcelos apuntó que Recoletas Zamora espera dar su mejor versión porque cree que será necesaria para ganar a Azul Marino, un equipo irregular del que destacó su juego interior: "Es uno de los conjuntos con más altura de la liga. Es un equipo con dos cincos; mientras que muchos tienen una sola, ellas tienen dos. Son dominantes en la pintura y muy fuertes, con una capacidad de rebote increíble". "Nos van a causar problemas y será un partido muy difícil, lo tenemos claro", indicó el portugués, apostillando: "la liga al final es así. Es una competición igualada con muchos equipos con opciones y nivel. En este caso, no es menos y sabemos que en la pintura nos puede hacer daño".

Para detener el juego rival, el entrenador afirmó que la apuesta es dar lugar a un partido intenso con una defensa colectiva naranja incansable. "Nosotras queremos que el partido sea lo más intenso posible, que tenga un nivel defensivo alto en el que las jugadoras muestren una capacidad de energía máxima para que Azul Marino sufra", relató Vasconcelos, afirmando que "quizá sea un equipo que nos pueda sacar ventaja en la pintura con sus dos pívots porque son jugadoras poco habituales capaces de jugar de espaldas, con la fuerza suficiente para llevar a cabo esa tarea. Pero la defensa de ese tipo de jugadoras no pasa solo por el uno para uno, es una cuestión de equipo, de minimizar su impacto y que el balón no fluya con facilidad. Eso es lo que intentaremos que pase".