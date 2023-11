Recoletas Zamora - Leganés: El Zamarat alarga su imbatibilidad (66-55)

Nueva victoria para el Recoletas Zamora que alarga su imbatibilidad tras ganas a Leganés en un encuentro más duro de lo que puede parecer para las de Vasconcelos, que tuvieron que ponerse el mono de trabajo y hacer valer el mayor número de efectivos en su roster, lo que les permitió llegar con más oxígeno al tramo final.

Con el reto de mantener ese puesto de privilegio y no ceder ante otros aspirantes al ascenso directo comenzó un nuevo encuentro en el Ángel Nieto en lo que supuso el regreso a la capital del Duero de exnaranjas como Marina Barneda, Irene Lahuerta o Marina Lizarazu, aunque las madrileñas llegaban con una ausencia importante, la de Laura Nicholls.

Dos puntos Hart sirvieron para abrir boca. Desde el primer instante se vio claro que el equipo de Vasconcelos no había salido a especular y el CD Zamarat ejerció una fuerte presión inicial sobre un rival que fue de menos a más en este parcial inaugural poniendo en apuros a las zamoranas. Ewodo y Sara Castro ampliaban ventaja para las locales que maniataron a unas visitantes que habían salido muy frías a pista y se vieron superadas por el fuerte ritmo zamorano (7-0). Más de tres minutos tardaron en ver aro las de Leganés desesperando desde el comienzo a un técnico foráneo que trataba de reorganizar a las suyas. El 11-2 que reflejaba el electrónico era más que prometedor y Vasconcelos no tardó en iniciar sus rotaciones, repartiendo minutos entre sus pupilas, aunque no todo iba a ser tan sencillo a partir de ese instante. El cuadro madrileño terminó por meterse en el choque, y con tres triples prácticamente consecutivos las visitantes dieron la vuelta al marcador (11-13, min. 8). Al Recoletas le costaba mantener su máximo nivel, y cometía concesiones en defensa que daban alas a las oponentes. Didi Kane dio aire a las suyas, que llegaron al último minuto 3 abajo y, aunque Ornella recortó brecha, un último triple de Leganés ponía el 15-19 al término del primer tramo.

El guion se mantuvo en la reanudación y Leganés seguía viviendo de los triples. Le permitían dominar en pista y en el marcador a un Zamarat que empleó dos minutos en lograr sus primeros puntos de este segundo tramo. Fue Santana quien encontró el acierto bajo el aro (17-22, min 12) pero hacía falta más, sobre todo en defensa, y es que Leganés encontraba demasiadas facilidades en sus tiros. Al Recoletas le tocó ponerse el mono de trabajo. Ewodo recortaba (19-22, min, 15), Vendrell igualaba e Isa LaTorre se erigía líder de las suyas. Había costado, pero, de nuevo, se veía al líder de la Liga Challenge en pista. El Recoletas recuperó a tiempo su fortaleza defensiva para afrontar los últimos minutos antes del descanso con dominio en el electrónico (27-25, min. 17). Era el momento de apretar, pero Leganés no se quedó atrás y tras un intenso último minuto se llegó al descanso con un 33-31 que dejaba todo por decidir.

Dos arriba se reinició el choque, pero Leganés puso de nuevo la igualada. Parecía claro que iba a tocar sufrir para mantener la imbatibilidad con la que se alcanzaba la octava jornada. Sara Castro respondía al acierto rival y el encuentro se convirtió en un intercambio de golpes que no favorecía a las naranjas que no terminaban de controlar el juego (42-42, min. 26). El tercer cuarto no estaba respondiendo a las necesidades, pero la baza del desgaste físico de las leganenses todavía estaba por usar. El Zamarat, con un banquillo más largo, debía llegar al tramo final más entero, aunque esa circunstancia todavía no se veía sobre el parqué del Ángel Nieto (49-48).

La victoria se iba a decidir en los últimos diez minutos. Sin excusas, el Recoletas debía apretar. El acierto en el rebote volvía a ser clave para las zamoranas que poco a poco fueron abriendo una pequeña renta (53-48, min. 34). Vendrell acercaba el triunfo y el técnico de Leganés paraba el partido para aleccionar a las suyas. Eran los últimos cinco minutos y, tal y como se preveía, el cuadro naranja llegaba con más oxígeno. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo local enmaminaba por fin el triunfo al ponerse 11 arriba (59-48) y a las madrileñas ya les pesaban las piernas.

Ya estaba todo hecho. La superioridad naranja era por fin un hecho y las de Vasconcelos pudieron redondear su triunfo para seguir aspirando a todo (66-55).