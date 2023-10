No pudo ser. El River Zamora no pudo sorprender al líder, un Bembrive que no tuvo piedad y arrolló en el Ángel Nieto. Las visitantes salieron a por todas y no dieron tregua a las de Pablo Rivas que llegaron al descanso con un 0-8 en contra. En el segundo tiempo se controló algo más la sangría para acabar 1-11.

River Zamora: Alba, Sara Peláez, María Cepeda, Sara Fernández y Lara Morín. También jugaron Marta Mangas, Paula, Sara Garzón, Raquel y Jenifer. Bembrive: Ana, Mar, Lucía, Claudia y María. También jugaron Iria, Lucía, Laura, Souto, Casal y Jessica. Goles: 0-1 min. 2 Jessica; 0-2 min.8 María; 0-3 min. 10 Casal; 0-4 min. 10 Claudia; 0-5 min. 14 Claudia; 0-6 min. 15 Claudia; 0-7 min. 17 Mar; 0-8 min. 17 Claudia; 0-1 min. 28 María; 1-9 min. 35 Raquel; 1-10 min. 40 María; 1-11 min. 40 Claudia. Árbitro: Prieto González. Amarillas a Sara Fernández, Cepeda, Peláez y Jenifer. Incidencias: Ángel Nieto