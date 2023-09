El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se mostró ayer muy respetuoso con su próximo rival "a priori lo situaría bien arriba aunque todavía es pronto, pero sí por la confección de la plantilla, por la trayectoria de los jugadores, por presupuesto y porque ellos mismos lo verbalizan que el objetivo es ascender. Ha hecho una plantilla acorde con los buenos jugadores que ya tenía como Pato, Casas, Pablo Antas, y ahora ha incorporado a Juampa que lo hizo bien en Primera RFEF, Pep Caballé que ascendió con el Racing de Ferro, Manu Barreiro que se hinchó a meter goles en Segunda con el Lugo, un jugador en gran madurez y marca diferencias, creo que es el mejor delantero de al categoría, Beltrán, Jordan, Soto, Samu Araujo, Mangana... es una plantilla muy potente y acorde al objetivo que tienen".

El Compos, según el entrenador rojiblanco es un equipo que juega bien al fútbol, desarrolla diferentes registros, en Luanco con un ataque más posicional de 4-3-3: en casa contra la Arandina 3-4-3; el otro día una variante más defensiva con 4-2-3-1, o 3-4-3... Es un equipo bien optimizado, con diferentes registros en fase ofensiva y defensiva. Tiene jugadores expertos en categoría superiores y nos va a exigir nuestra mejor versión". Movilla opina que este partido "nos pilla un poco pronto, me hubiera gustado un poco más tarde, pero las cosas son cuando vienen, no cuando queremos", y puntualizó respecto al momento tranquilo que vive el Zamora imbatido: "Los resultados te pueden ayudar a cober confianza pero soy de los que piensan que esto es un proceso y el crecimiento del equipo tiene que ser continuo. Tendremos altibajos, pero a mi me gusta que el equipo esté más asentado para este tipo de rivales. Puede parecerlo a nivel de puntuación pero de rendimiento no. Hemos sacado los nueve puntos, pero el margen de crecimiento de este equipo es todavía muy amplio".

Movilla ha estudiado con sus jugadores lo que contra el Guijuelo no hicieron bien: "Vamos a pasar por momentos de dificultad y tenemos que saber llevarlos. En los primeros 25 minutos en los que el Guijuelo pudo ser superior, tan solo nos generaron una oportunidad en el minuto 3 o 4 y luego nosotros en dos minutos ya creamos dos ocasiones. Tenemos que lograr que en esos momentos de adversidad no pase nada. Eso habla de un equipo maduro, un equipo que en los peores momentos nuestros, seamos capaces de competir y no se nos vaya el partido. En el Vero Voquete, vamos a tener momentos de dificultad y ahí vamos a ver la madurez del equipo en un escenario diferente porque no es lo mismo en tu casa donde vas a tener el apoyo de la gente, que en Santiago porque ellos van a estar alentados. Me gustan este tipo de partidos porque te hacen la piel más dura, es un partido para tener la piel dura y saber competir en los momentos difíciles. Si alguien valora los partidos por elementos clasificatorios en la jornada 3 o 4 es que sabe muy poco de ésto. Ahora mismo, todos los partidos son a cara de perro, y el otro día el Compos tuvo que jugar en Covadonga a cara de perro como nosotros".

Alto rendimiento

El técnico vasco apeló al carácter zamorano que suele mostrarse cuando las cosas van muy bien para su equipo: "Llevo tiempo ya aquí y me siento zamorano en muchas cosas. Y la gente de Zamora tiene muchas virtudes pero tendemos a pensar que, cuando algo va bien, algo va a pasar malo, y cuando va mal, todo es un drama y seguro que nos irá peor. Creo en los equipos de alto rendimiento que se muestran estables en los momentos de adversidad y de bonanza. Ahora mismo no creo que estemos en un momento de bonanza porque esto no acaba más que empezar pero cuando llegue la adversidad, que llegará, voy a mostrarme igual de estable que ahora, aunque autocrítico y exigente como lo soy en la victoria". "El equipo tiene que ser estable y también se lo pido al entorno. Queremos que la gente se vaya ilusionando con nosotros en base a lo que pase en el verde. Vamos a pasar por momento de todo tipo y estabilidad e ilusión, pero mirando siempre al siguiente paso".