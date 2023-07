Eva Barrios: "Este K4 va muy bien, hemos ido muy cómodas"

La zamorana Eva Barrios no se mostró demasiado sorprendida por el final tan igualado por la victoria en el K4 Internacional Femenino porque "todos los años vienen distintos países y normalmente suele ser el final así, muy apretado, pero la verdad que hemos ido muy cómodas en el K4 y va muy bien".

La palista del Durius Kajak Tecozam aseguró que "estamos muy contentas con el resultado. La clave estuvo en esa recta final y sobre todo en las ciabogas que les cuestan mas a estas embarcaciones tan grandes. Dar una buena ciaboga te facilita mucho la recta final. Fuimos las primeras en atacar, hemos ido marcando en todo momento y los otros barcos, no han hecho el amago de salir a marcar en la isla de Las Moras hasta la primera ciaboga. Fuimos nosotras las que tiramos hasta el final".

"Yo creo que la regata de mañana en Valladolid será muy similar lo que pasa que en Valladolid es un río más estrecho, los K 4 son muy grandes y hay más dificultades para maniobrar. Pero el ritmo yo creo que será muy similar".

Eva Barrios recordó que este año finaliza antes la temporada, "normalmente me suelo ir a finales de septiembre y principios de octubre al Mundial, pero este año es un mes, a finales de agosto y principios de septiembre. Además en quince días tenemos el Campeonato Europa en el que compito en el K1 en dos distancias y espero conseguir plaza para el Mundial".

En caso de no lograr la clasificación para el Campeonato del Mundo, Barrios acudiría al selectivo que habrá a principios de agosto en el embalse de Trasona. Luego llegarán los Campeonatos de España.

La palista de Villaralbo no espera competir este año en maratón en el K2 "porque ha sido una temporada un poquito rara. He estado estudiand, estoy más centrada en otros temas personales y bastante tengo con el K1. Si sale bien pues bien, y si no, pues tengo otras prioridades a día de hoy".

El zamorano Sergio Pereda firmó un brillante tercer puesto absoluto en el K2 Senior de Sanabria pese a que ambos son todavía sub 23: "Estamos contentos mi compañero Spas Dimitrov como yo porque somos todavía Sub 23 y hemos estado toda la carrera adelante y al final hemos sido terceros por un fallo mío. En el K4 por autonomías tuvimos una mala salida que nos ha penalizado. Pero bueno, teníamos un buen ritmo y esperemos que mañana podamos demostrar más que el cuarto puesto de hoy".

Pereda cree que en Valladolid con el barco de Castilla y León estaremos "más frescos y yo creo que intentaremos hacer una mejor salida y poner nuestro ritmo. Tenemos opciones de estar más cerca del primer puesto", añadió el palista de Amigos del Remo.

Pereda y Dimitrov seguirán preparando la temporada de maratón: "Hace nada hemos estado en el selectivo de maratón, y los resultados han sido los esperados. Ahora nos centraremos en el selectivo para el Campeonato del Mundo de Maratón y a seguir remando el resto de pruebas que queden ya de Sub 23".

Miguel Llorens, uno de los tripulantes del K4 español aseguró que "la regata ha salido muy bien. Desde el principio quisimos liderar la prueba porque sabíamos que, yendo adelante, iba a ser muy difícil que nos pasaran y atacamos sobre todo la zona de la isla que es la más peligrosa. En el segundo paso por Las Moras les dejamos un poco de cuerda a los demás y sacamos un poco de ventaja que fue suficiente", añadió el vigente campeón de Europa y subcampeón del mundo de maratón en K2 con Alberto Plaza que completó ayer el barco de España con Borrego y Martín.

Miguel Llorens reconoce que la regata de hoy en el Pisuerga se disputará en un escenario "estrecho pero bueno, el objetivo es el mismo: salir fuerte e ir liderando la prueba, porque desde adelante, todo se ve mejor y los que van detrás les toca trabajar sufriendo. Hoy sacamos aquí unos segundos que yo creo que para mañana son importantes y confiamos en ganar en Valladolid".

Está siendo un buen comienzo de la temporada de maratón para el piragüista que recuerda que "somos los dos caballos que vamos a representar a España en el Europeo en K2, de momento. Venimos los cuatro muy preparados y yo creo que se notó hoy aquí en Sanabria".