El centrocampista del Zamora CF Theo García reconoció ayer que lleva "bastantes semanas" arrastrando problemas físicos " pero bueno, ya contamos con eso, lo saben los servicios médicos del club pero hay que echar el resto en lo que queda temporada, hay que dar un plus entre todos y ese plus me toca a mí darlo; ahí estaré".

"Yo quiero estar -añadió Theo-, quiero ayudar al club porque estamos en un momento importante de la temporada. Me siento importante y quiero ayudar. Es una lesión que me limita, pero me deja jugar". El centrocampista rojiblanco no cree que este domingo, el Alavés B vaya a presentar muchas novedades: "El análisis del rival previo al partido anterior ya te dice mucho, y luego, después de jugar aquí, pues más. Entonces pocas cosas nuevas vamos a ver, quizás haya pequeños matices, pequeños cambios". La plantilla del Zamora parece tener muy clarala estrategia que se debe plantear en un partido como éste: "Es cierto que el empate no nos vale, entonces tenemos que plantear un partido que se pueda jugar en diferentes fases porque llegará un momento en que si el resultado sigue en empate, pues tendremos que apostar por otra cosa. Pero tampoco vamos a volvernos locos desde el minuto 1 porque son 90 más 30 si llegamos a la prórroga". Theo García asegura que el Alavés tampoco arriesgará lo más mínimo de salida porque "yo creo que ellos nos van a tener respeto, saben que nosotros fuera de casa tenemos buenos números y ellos no creo que tampoco vayan a abrirse en exceso porque saben que nosotros aprovecharemos los espacios que nos vayan dejando. Creo que vamos a salir los dos equipos respetuosos, a ver cómo pasan los primeros minutos y a partir de ahí, pues veremos qué situaciones se nos van dando", explicó.