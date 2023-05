En el informe publicado este miércoles en su página web respecto al incidente protagonizado por el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, al término del encuentro contra los árbitros que dirigieron el encuentro dice textualmente.

Ahora habrá que conocer en qué consiste o cómo puede afectar en la práctica esta resolución.

Respecto lo ocurrido, al término del encuentro, el máximo responsable rojiblanco bajó al terreno de juego y según reza el acta se dirigió a los colegiados en términos como "estaréis orgullosos de lo que habéis hecho que aquí come mucha gente".

TEXTO COMPLIETO DEL ACTA

Una vez finalizado el encuentro y estando aún sobre el terreno de juego, se acercó hacia mi una persona no identificada que había bajado del público, encarándose conmigo de forma violenta a escasos centímetros de mi cara dirigiéndose a mí y en los siguientes término: "estaréis orgullosos de lo que habéis hecho que aquí come mucha gente" repitiéndolo en varias ocasiones a voz en grito y teniendo que ser retirado por el delegado local y en presencia del Cuerpo Nacional de Policía, el cual me identifico a ésta persona como Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, presidente de el Zamora Club de Fútbol SAD.