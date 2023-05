El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, se mostró optimista tras los días de entrenamientos que el equipo ha realizado después de empatar el pasado domingo en el partido de play off contra el Alavés B (0-0): «Está siendo una semana bonita en la que nos vamos a jugar un pase de eliminatoria en un play off de ascenso. El equipo está concentrado, está comprometido, está ilusionado, está con ganas. Es una semana un tanto diferente porque volvemos a enfrentarnos al mismo rival, siete días después con un análisis de un partido previo analizando lo que los dos equipos hemos hecho en el Rut. Y planificando y preparando lo que va a ser «el partido de verdad», digo de verdad porque el primer partido siempre, en este tipo de eliminatorias, es un poco de controlar, de conocer, de tener sensaciones de lo que es el rival, porque previamente analizas al rival que no conoces demasiado porque somos de grupos distintos».

El técnico gallego explicó en rueda de prensa que tras ver sobre el terreno de juego al Alavés B, hemos sacado conclusiones en vivo y en directo de lo que habíamos visto en imágenes en la semana anterior. Ahora podremos tomar otro tipo de decisiones o las mismas, pero con otro fin».

Yago Iglesias reconoce que no sabe si el Alavés B va a presentar alguna sorpresa en el partido de este domingo en Vitoria: «Lo que vimos el fin de semana pasado del Alavés era lo que le habíamos visto anteriormente. Al final es un filial, y los filiales se suelen caracterizar por ser muy fijos en su idea, por tener patrones futbolísticos de juego colectivo claros en los que insisten independientemente de cuál sea el resultado al final. A nivel condicional, yo me atrevería a decir que es un equipo del «top 3» de la categoría seguro. Es un equipo que tanto jueguen los once que salen como los cambios no se produce ningún bajón en el nivel de juego. Es un equipo que tiene mucho recorrido en porque todos han jugado mucho durante la temporada».

«Sabemos una cosa clara -añadió Yago Iglesias- y es que tenemos que ganar y eso para mí es bueno, es un punto a favor en el sentido de que cuando otro resultado te vale, siempre puede generar algunas dudas. Nosotros no vamos a tener ninguna duda porque sabemos que tenemos que ganar y a partir de ahí tenemos que plantear cómo queremos ganar», extremo este último en el que, lógicamente, el entrenador del Zamora no quiso profundizar: «sabemos cómo hacerle daño al Alavés, pero que nos salga es lo difícil. Siempre se plantean los partidos para ganar, pero sabiendo que te puede valer otro resultado, pues hay ciertos momentos en el partido que eso te puede generar ciertas dudas. Nosotros no tenemos dudas en ese sentido y a partir de ahí, tenemos que tener claro el cómo queremos ganar», añadió el entrenador rojiblanco.