El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, aseguró ayer que tras la clasificación para la fase de ascenso, « el equipo está ilusionado. Estamos todos ilusionados con este nuevo tramo de competición, con esta competición distinta en la que sabemos que tenemos 180 minutos por delante contando con el partido de vuelta porque la eliminatoria no se va a cerrar en el primer partido».

A juicio del técnico gallego del Zamora CF, el partido contra el Alavés B del domingo «será una primera piedra de toque para ver el rival que tenemos enfrente, verlo en vivo y en directo. Y ver también qué somos capaces de hacer y cómo nos sentimos». Iglesias asegura que el equipo está «ilusionado» y que han preparando bien el partido a lo largo de la semana: «Estamos deseando que llegue el domingo para saltar al campo y disfrutar, sobre todo disfrutar, porque los que nos dedicamos a esto siempre es bien recibido luchar por el ascenso y es muy ilusionante para todos».

«Después de todo lo que llevamos vivido a lo largo de la temporada y especialmente en las últimas semanas, con esta ansiedad, con este peso en la mochila para llegar hasta aquí, yo lo que desearía es que el Zamora el domingo saliese, sin ese peso,. Por eso digo lo de disfrutar, por eso digo que es un partido ilusionante o mejor que son dos partidos ilusionantes . Lo que no quiero es que el equipo esté tensionado, quiero que fluya, que el equipo esté tranquilo, que se vea la mejor versión de los jugadores en cuanto a la tranquilidad y a la toma de decisiones», explicó el entrenador del Zamora en la rueda de prensa convocada ayer en el Ruta de la Plata. «No podemos más que prepararnos bien, lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones tanto físicas como técnico tácticas, al domingo a las 18:30».

Yago Iglesias no quiere entrar a valorar el nivel del grupo en el que el Alavés B logró terminar segundo la liga regular porque «eso no lo vamos a saber nunca porque cambia todo. Cambian los jugadores, cambian los clubes, cambian los campos, cambia incluso la idea futbolística de los equipos. Se ha comentado que este Alavés B era el segundo clasificado más asequible porque evidentemente había otros nombres o renombres en el sorteo como pueden ser el Recre o el Atlético de Madrid B, pero «el rival que nos ha tocado es muy buen equipo. No es un filial al uso, es un equipo que se caracteriza por el físico, son jugadores muy jóvenes, pero -dicho así vulgarmente- con mucha pierna, con una capacidad condicional enorme. A la vista está, es un equipo que ha quedado segundo en el grupo en el que ha jugado. Ha sacado muy buenos resultados y los números están ahí -añadió Yago Iglesias contestando a preguntas de los periodistas-. Nos vamos a encontrar un muy buen equipo, muy sólido y joven, que compite muy bien y, no nos olvidemos, un filial de un equipo de fútbol profesional, con todo lo que ello conlleva». Resaltó Iglesias que el filial vitoriano cuenta con jugadores que alternan con el primer equipo, «que tienen ritmo de competición de primer nivel».

Como filial de un club profesional, tiene acceso a los mejores jugadores que pueda haber de su edad o dentro de lo que es la élite del fútbol español: «Sabemos de lo que el Alavés B es capaz de hacer, cual es su idea pero hasta el domingo que juguemos, no se verá el nivel de cada rival. Al final hay que verse en el terreno de juego porque nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a intentar por todos los medios que este fin de semana llegue un buen resultado para dar el primer paso en la primera eliminatoria».

A juicio del entrenador del Zamora CF, el Alavés es un equipo muy fuerte en defensa, «un equipo valiente, sólido, muy físico y que empieza primero por el rigor táctico que le ha dado su entrenador pero también por el potencial individual que tiene, jugadores físicamente muy bien dotados, lo que son los futbolistas profesionales de hoy en día», añadió Yago Iglesias.