El jugador del BM Zamora Enamora Jaime González explicó en rueda de prensa que el encuentro que terminó con victoria contra el Sant Quirze catalán «fue un partido muy igualado pero la victoria nos ha dado un chute de energía y de moral que será muy importante para afrontar los dos últimos partidos. También gracias a los resultados que se han dado en otras pistas, pues estamos más vivos que nunca».

El jugador del equipo pistacho cree además que la presión por la obligación de ganar ha sido significativa: «Llevamos varias semanas en que todos son finales y eso está siendo una losa para nosotros» y destacó que tras la última victoria «la semana de entrenamientos ha sido bastante buena para conseguir encontrar nuestro mejor juego para enfrentarnos a Alarcos y llevarnos la victoria».

El equipo pistacho no tiene otra alternativa que ganar los dos partidos que le quedan y esperar al menos una derrota del Alicante para eludir el descenso: «No me planteo otra alternativa porque además no dependemos de nosotros y perder un punto incluso ya sería el descenso definitivo. Así que hay que ganar los dos partidos y esperar, pues que se dé el resultado en otras pistas», añadió Jaime González. El primer esfuerzo llegará mañana en el Ángel Nieto con el Alarcos de Ciudad Real como enemigo: «Es un rival muy duro y ya nos costó ganarle en la ida. Es muy físico, con defensa bastante duras, y se asemeja mucho a nuestro juego. Al estar ya descendidos, pues esperamos que, apretando un poco con la ayuda de Ángel Nieto y nosotros encontrando nuestro juego, pues podamos llevarnos la victoria», añadió.

El Zamora Enamora lanza una promoción para sus socios de cara al partido de este sábado, en el que los Guerreros de Viriato se enfrentarán al Balonmano Alarcos Ciudad Real a las 19:00 horas en el Ángel Nieto. Cada socio/a que acuda al encuentro tiene la posibilidad de invitar a un máximo de dos personas totalmente gratis. El club pistacho quiere que el pabellón sea una caldera en el último partido de la temporada en casa. Por eso, para generar ese ambiente clave que ayude a conseguir el triunfo ante Alarcos Ciudad Real, se ha decidido lanzar una promoción por la cual cada socio podrá “colar” a un máximo de dos acompañantes para disfrutar y animar en un partido clave de cara a la salvación. No será necesario retirar la entrada previamente para evitar colas innecesarias, sino que la promoción se canjea en la propia puerta del pabellón.