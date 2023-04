El Atlético Benavente Caja Rural FS perdió de forma clara en feudo del potente Burela FS y sus posibilidades de mantener de la categoría quedan reducidas a la mínima expresión. El equipo de Chema Sánchez peleó su suerte con todas su fuerzas e incluso fue capaz de remontar el tempranero tanto de los gallegos, pero la alegría duró segundos y tras el descanso se impuso la lógica. Lo cierto es que ganó el mejor equipo. Los blanquiazules saltaron a la pista de Vista Alegre muy concentrados en lo defensivo y tratando de mantener la calma con la pelota en su poder y no conceder errores rápidos que pudieran costar un gol tempranero a las primeras de cambio, mientras que el Burela no se anduvo contemporizando y en seguida buscó llevar el peso del partido y hacer el primer el gol.

Los locales conseguirían su objetivo y los benaventanos no, porque el conjunto blanquiazul en seguida dio muestras de debilidad y regaló el primer gol en apenas tres minutos. Un tanto verdaderamente extraño producto de una cesión inexplicable más propia de un enemigo que de un compañero que incluso estuvo a punto de colarse directamente en la red después de un rechace pero el local Pitero apuntillo definitivamente con un remate de cabeza a medio metro de línea de gol y sin portero.

Un gol tan pronto y ante un rival de tanta entidad sin duda era la peor noticia para los de Chema Sánchez, pero contra todo pronóstico el equipo benaventano no encajaría más goles en los siguientes minutos y eso lo mantuvo dentro del partido hasta bien entrada la segunda parte. En el primer tiempo los gallegos fueron superiores y dominaron de forma bastante clara, aunque cabe decir que pudieron encajar el empate alguna acción aislada, pero sin embargo fueron incapaces de hacer el segundo gol y lo terminarían pagando.

Primero antes de cumplirse el minuto diez cuando los visitantes roban bien en tres cuartos de cancha y el dos para uno lo resuelve Aitor Blanco con mucha solvencia. El Atlético Benavente empataba el resultado y se aferraba con todas su fuerzas ala categoría.

Y segundo y definitivo, al filo del descanso, a la salida de un córner muy mal defendido por los de A Mariña Central donde de nuevo Aitor Blanco apuntilla a la red el segundo totalmente libre de marca y muy fácil. El Atlético Benavente remontaba el resultado y seguía soñando.

Sin embargo todo se empezó a torcerse muy rápido pues en segundos el local Eloy marcaba el segundo y el partido quedaba empatado al tiempo de descanso.

En el reinicio el Burela apretó con todo su potencial y rozó el tercero en no pocas ocasiones, pero los de Chema Sánchez aguantaban como jabatos y seguían en la pelea, incluso teniendo alguna para adelantarse de nuevo. Hasta que a la media hora apareció David Pazos, máximo goleador con 27 tantos hasta este partido, y no falló para adelantar also lucenses en el luminoso.

Entonces, sin tiempo para reaccionar y en segundos el cuadro benaventano encajaba el cuarto y los pupilos del entrenador local David Rial tuvieron el camino libre a una victoria que sentenciaría Kaluza y David Pazos en el tramo final con dos goles más.