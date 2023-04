No pudo el cuadro de Saulo Hernández ganar en Talavera y suma su segunda derrota consecutiva para cerrar la fase regular (68-62). Los zamoranos se encontraron con un rival duro de roer que planteó una defensa asfixiante y que, aunque nunca gozaron de rentas demasiado amplias, fueron casi siempre por delante en el marcador. Solo en un breve instante, en el inicio del último cuarto, conseguía Zamora Enamora colocarse por delante en el marcador, pero los locales recuperaban pronto el control para poner fin a su mala racha de cinco derrotas y despedirse de los suyos con un triunfo.

Zamora Enamora, consciente de la necesidad de su rival, apostó de entrada por intentar hacerse fuerte en defensa y tratar de maniatar el ataque de los talaveranos, pero los locales saltaron a la cancha con la misma idea. No solo eso. Baloncesto Talavera consiguió realmente asfixiar a su rival. No es que los zamoranos fallasen bajo el aro, es que en los primeros cinco minutos de partido apenas consiguieron pisar la zona contraria. Probaban suerte los de Saulo Hernández desde el exterior, pero los triples no entraban y así, aún con problemas, el equipo local conseguía abrir la primera brecha en el luminoso (6-1, minuto 4).

Un tiro en suspensión de Yates daba aire a los zamoranos. Parecía que los visitantes se desperezaban y se metían en el partido, pero fue solo un espejismo que apenas duró un minuto. Lo cierto es que Baloncesto Talavera mantenía le control e imponía su férrea defensa, mientras poco a poco iba ampliando su renta (12-5, minuto 6). Lo intentaban los de Saulo Hernández con rotaciones y cambios de juego y el equipo conseguía mantenerse vivo para llegar al final del cuarto con ´solo´ cinco puntos de desventaja (22-17).

Como ya sucediese al inicio del partido, las defensas volvían a marcar el ritmo en los primeros compases del segundo cuarto. Las zonas parecían impenetrables y la primera canasta tardó casi dos minutos en llegar. Tras un tiro libre de los locales, Zamora Enamora firmaba un triple que apretaba el marcador (23-20), pero replicaban los talaveranos también desde el exterior. La igualdad era máxima y ninguno de los dos equipos conseguía sacudirse la presión del rival. Las canastas llegaban con cuenta gotas y los primeros siete minutos del cuarto se saldaban con un paupérrimo parcial de 6-7 que mantenía las diferencias en el electrónico (28-24).

Paraba el tiempo Saulo Hernández y Zamora Enamora trataba de meter una marcha mas a su juego. Kalinicenko firmaba el 30-28 a 1´42 para el descanso, pero los visitantes no conseguían culminar su remontada y una vez mas Baloncesto Talavera sacaba fuerzas para frenar a su rival y aguantar el tipo, llegando al final de este segundo cuarto todavía con dos puntos de ventaja (35-33).

Las cosas se complicaban un poco mas para los visitantes tras la reanudación. Martínez conseguía romper la zona rival, y primero con dos tiros libres y luego con un tiro en suspensión, elevaba la renta local hasta los 6 puntos en menos de dos minutos (39-33). Traore anotaba los primeros puntos de los castellano leoneses en este cuarto, pero Martínez seguía haciendo daño (43-35).

Zamora Enamora parecía haberse atascado por completo. Los triples no entraban, la zona local era impenetrable y ni siquiera conseguían forzar tiros libres los de Saulo Hernández que solo se mantenían con vida gracias a su solidez defensiva, que impedía que los locales abriesen una brecha definitiva. Sin embargo, tal y como estaba el partido, los 8 puntos de ventaja local se antojaban complicados de remontar. No bajaba los brazos el equipo zamorano, que acababa encontrando en Marín cierto respiro. Tres puntos suyos y un triple de Persson permitían a los visitantes volver a recortar diferencias hasta los 3 puntos a 3´46 para el final del cuarto (47-44). Una vez mas, sin embargo, la defensa talaverana se imponía con contundencia. Los locales secaban por completo el ataque de los visitantes, que no volvían a ver aro de ahí al final del cuarto, aunque lo cierto es que tampoco los manchegos lo hacían con facilidad y apenas firmaban dos nuevos puntos (49-44).

La dinámica del partido cambió en el inicio del cuarto decisivo. Los zamoranos salieron muy enchufados y, por fin, conseguían colocarse por delante tras un triple de Kalinicenko (49-51, a 7´34). Pero la alegría duraba poco, Martínez y dos triples consecutivos volvían a lanzar a los talaveranos, que mediado el cuarto ganaban de nuevo de 6 puntos (57-51). Aún tuvieron fuerza los zamoranos para volver a acercarse hasta los 3 puntos a falta de dos minutos para el final, pero la defensa de Baloncesto Talavera no aflojaba. Los locales presionaban con todo, recuperaban balones y tenían ese punto mas de acierto que su rival. En la recta final los locales se impusieron con claridad y un triple de McRay-Thomas, mas su acierto en el tiro libre, certificaban el triunfo del equipo manchego.