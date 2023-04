El Zamora Enamora afronta el sábado su último partido de liga regular en la Conferencia Oeste. Un encuentro con escasa trascendencia clasificatoria para los hombres de Saulo Hernández pero que, a la postre, tendrá un peso vital en su futuro inmediato. Y es que, en función del resultado que se coseche en Talavera de la Reina, los zamoranos afrontarán el "play-off" de ascenso a LEB Oro de distinta manera. Tanto porque, en función del marcador, el rival al que se medirá en primera ronda podría ser diferente como porque ganar el partido de esta jornada supondría un empujón anímico que no ofrece caer derrotado.

La contienda del sábado va mucho más allá de las matemáticas que esconden la última jornada en LEB Plata para la configuración de las clasificaciones y los emparejamientos del "play-off". Como bien señalaron desde el CB Zamora a mediados de semana, Benicarló o Ibiza son los posibles rivales para el equipo de Saulo Hernández en el primer cruce camino de LEB Oro. Sin embargo, los zamoranos no podrán buscar un resultado para evitar o elegir a uno u otro, lo que resta valor al aspecto clasificatorio del choque.

El Zamora Enamora es séptimo ahora mismo y, aunque perdiera en Talavera de la Reina, nunca podría ser octavo. Sí podría ser sexto pero tampoco depende de sí mismo para serlo pues, para ello, necesita que el Clínica Ponferrada no gane su encuentro ante el Tizona Burgos. Una derrota que parece probable, pero que no está en mano de los zamoranos que ocurra o no. Además, a la hora de poner identidad al rival del primer combate por el ascenso del equipo de Saulo Hernández también influirán dos partidos de la conferencia Este pues tanto Benicarló Maderas Sorli o Basket Sant Antoni se encuentran empatados a victorias en la tercera y cuarta plaza de la clasificación. Los castellonenses reciben al líder de su grupo, CB Prat, y los ibicencos a CB L’Horta, octavo. En función de los resultados se establecerá también el cruce que arrancará en el Ángel Nieto.

Teniendo en cuenta todas estas cábalas y que ganar o perder no asegura un rival u otro al Zamora Enamora, el planteamiento de cara a este último encuentro será muy similar al que puso en práctica el vestuario de Saulo Hernández la semana pasada: mejorar centrándose en sí mismo.

La idea es clara, corregir errores respecto al último encuentro de liga e ir puliendo automatismos. Probar diferentes recursos que se utilizarán durante el "play-off" y seguir trabajando en esa "química" que se ha creado desde enero en la plantilla. Elevar el rendimiento para saltar el sábado 15 al Ángel Nieto en el mejor estado posible.

Para ello, Saulo Hernández y los suyos afrontan el duelo con la máxima seriedad, dispuestos a ser un auténtico quebradero de cabeza para un equipo, Baloncesto Talavera, que será un durísimo rival porque se juega mucho en esta última jornada.

Los manchegos llegan a esta última cita de liga regular en el duodécimo puesto de la tabla y necesitan de la victoria para eludir con seguridad los puestos de descenso directo, ya que de perder pasarían a depender de otros resultados. Eso convierte al Baloncesto Talavera en un rival muy motivado y, también, en la perfecta "piedra de toque" para los zamoranos, que deberán aplicarse para superar a un bloque en el que hay jugadores talentosos como Josep Peris, Corey Silvesrstrom, Álvaro Martínez o Stefan Andrejevic. Mimbres que, junto al empuje de la afición local, obligarán al Zamora Enamora a crecer y dar un paso más adelante justo antes de iniciar su gran reto.